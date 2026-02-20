Vakuutus- ja rahoitusneuvonta: Pankkihuijaukset ja niiden vastuuriidat lisääntyneet selvästi

Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan (FINE) tuli vuonna 2025 vireille 23 prosenttia enemmän riita-asioita kuin edellisvuonna. Valtaosa riidoista koski vakuutuksia, mutta pankkiriitojen osuus kasvoi. Demokraatti Demokraatti

Tiedotteen mukaan neuvontaan tuli kaikkineen noin 9 300 yhteydenottoa, joista reilu tuhat laitettiin vireille riita-asiana.

Tapausten luonne myös muuttui aiempaa vaativammaksi. Yleisluontoisten kysymysten määrä väheni samalla, kun monimutkaisten ongelmatilanteiden ja riita-asioiden osuus kasvoi selvästi.

Kaikista yhteydenotoista 65 prosenttia koski vakuutusasioita, 31 prosenttia pankkiasioita ja neljä sijoittamista. Pankkiasioissa korostuivat erityisesti verkkohuijaukset, tunnusten kalastelu ja tilanteet, joissa arvioidaan vastuunjakoa asiakkaan ja pankin välillä.

YHTEYDENOTTOJEN taustalla näkyy asiakkaiden arjen monimutkaistuminen.

– Digitaalisuus on helpottanut monia asioita, mutta samalla se on tuonut mukanaan uusia riskejä ja tilanteita, joissa asiakkaat kaipaavat neuvontaa. Samalla valmius selvittää asioita on noussut, vakuutus- ja rahoitusneuvonnan toimitusjohtaja Anu Koskenvuo sanoo tiedotteessa.

Selvästi merkittävin yksittäinen ilmiö oli huijausten kasvu: noin kolme neljästä pankkiriidasta liittyi erilaisiin huijauksiin.

Tyypillisiä olivat verkkokauppa- ja myyntialustahuijaukset, pankin tai viranomaisen nimissä tehdyt tunnusten kalastelut sekä tapaukset, joissa asiakas on ohjautunut kirjautumaan verkkopankkiin viestin tai hakukoneen kautta. Myös mobiilivarmennetta koskevissa tapauksissa otettiin yhteyttä.

VAKUUTUKSIIN liittyvät asiat muodostivat silti yhä valtaosan yhteydenotoista. Eniten kysymyksiä herättivät korvauspäätökset, sopimusehtojen tulkinta ja palveluprosessien hitaus.

Erityisesti koti-, yksityistapaturma-, kasko-, vastuu-, sairauskulu- ja matkavakuutuksiin liittyvät tapaukset korostuivat. Riita-asioissa yksityistapaturmavakuutukset nousivat selvästi esiin.

Talouden yleinen tilanne heijastuu myös yhteydenottoihin ja vakuutusriitoihin.

– Vakuutusten myöntämisen edellytysten täyttyminen sekä maksunkorotukset puhututtavat aikaisempaa enemmän, erityisesti terveysvakuutuksissa. Epäselvien vahinkotapahtumien ja vilppiepäilyjen määrä on puolestaan pysynyt korkealla omaisuusvakuutuksissa.

– Ylipäätään merkitykseltään pieniinkin erimielisyyksiin liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet, Koskenvuo kommentoi.

VAIKKA riita-asioiden määrä kasvoi, tiedotteessa korostetaan, että valtaosa yhteydenotoista ratkesi jo neuvonnassa. Noin 90 prosenttia sai tilanteeseensa ratkaisun ilman varsinaista riidanratkaisumenettelyä.

Riita-asioissa noin kolmasosassa lopputulos oli asiakkaan eduksi, tai asia päättyi sovintoon.