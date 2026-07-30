Valamiehet: Salman Rushdieta puukottanut mies syyllistyi terrorismiin

Yhdysvalloissa valamiehistö on todennut kirjailija Salman Rushdieta puukottaneen miehen syyllistyneen terrorismiin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Rushdieta puukotettiin vakavasti kirjallisuustapahtumassa Yhdysvalloissa vuonna 2022. Hän sai haavoja muun muassa niskaansa, vatsaansa ja rintaansa ja menetti lopulta näön toisesta silmästään.

Miehelle on määrä lukea tuomio marraskuun alussa. Häntä voi odottaa elinikäinen vankeustuomio.

Hänet on tuomittu jo aiemmin 25 vuoden vankeuteen murhan yrityksestä.