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Ulkomaat

30.7.2026 06:15 ・ Päivitetty: 30.7.2026 06:15

Valamiehet: Salman Rushdieta puukottanut mies syyllistyi terrorismiin

AFP / LEHTIKUVA
Salman Rushdie.

Yhdysvalloissa valamiehistö on todennut kirjailija Salman Rushdieta puukottaneen miehen syyllistyneen terrorismiin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Rushdieta puukotettiin vakavasti kirjallisuustapahtumassa Yhdysvalloissa vuonna 2022. Hän sai haavoja muun muassa niskaansa, vatsaansa ja rintaansa ja menetti lopulta näön toisesta silmästään.

Miehelle on määrä lukea tuomio marraskuun alussa. Häntä voi odottaa elinikäinen vankeustuomio.

Hänet on tuomittu jo aiemmin 25 vuoden vankeuteen murhan yrityksestä.

Iranin uskonnollinen johtaja antoi vuonna 1989 määräyksen Rushdien surmaamisesta, koska katsoi tämän romaanin pilkkaavan islamia.

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