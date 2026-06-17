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Työmarkkinat

17.6.2026 12:03 ・ Päivitetty: 17.6.2026 12:03

Valio: Kenkää 140 työntekijälle – ”Kilpailu maitomarkkinoilla kiristynyt entisestään”

MIKKO STIG / LEHTIKUVA

Valio kertoi keskiviikkona siirtävänsä Oulun-tehtaansa tuotannon Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Tuotannon siirtäminen tapahtuu vaiheittain vuoden 2028 puoliväliin mennessä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Valion Oulun-tehtaalla työskentelee noin 300 ihmistä, joista Valio arvioi irtisanovansa 140 ihmistä vaiheittain. Oulun-tehtaan tiloihin jää Valion jakeluvarasto sekä yhtiötä palvelevia toimintoja, kuten myynti- ja tukitoimintoja.

Tuotannon siirrolla Valio tavoittelee tuotannon tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista.

- Keskittämällä tuotantoa muille tehtaillemme vahvistamme toimintamme kannattavuutta ja kilpailukykyä tilanteessa, jossa kustannukset ovat nousseet ja kilpailu maitomarkkinoilla kiristynyt entisestään, Valion Operations-toiminnoista vastaava johtaja Juha Penttilä sanoo tiedotteessa.

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