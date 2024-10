Valko-Venäjä valitsee presidentin tammikuussa – viime vaaleja värittivät suuret protestit, jotka tukahdutettiin kovin ottein

Valko-Venäjällä järjestetään presidentinvaalit 26. tammikuuta. Asiasta kertoi keskiviikkona maan vaalilautakunta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Valko-Venäjää on hallinnut itsevaltaisesti presidentti Aljaksandr Lukashenka jo kolmenkymmenen vuoden ajan. Hän on käytännössä hävittänyt poliittiset vastustajat maasta.

Lukashenka julistautui voittajaksi edellisissä, vuonna 2020 järjestetyissä presidentinvaaleissa, joita pidettiin laajasti vilpillisenä. Vaalien tosiasiallisena voittajana on pidetty maanpaossa elävää oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskajaa.

Tsihanouskaja kritisoi viestipalvelu X:ssä vaali-ilmoituksen olevan Lukashenkan uudelleenvalinnan päivä.

- Se on huijaus ilman todellista vaaliprosessia, mikä järjestetään kauhun ilmapiirissä. Vaihtoehtoisia ehdokkaita tai tarkkailijoita ei sallita. Kehotamme valkovenäläisiä ja kansainvälistä yhteisöä torjumaan tämän farssin, Tsihanouskaja kirjoittaa.

VUODEN 2020 vaalit aiheuttivat maassa suuria protesteja, jotka Lukashenkan hallinto tukahdutti kovin ottein. Tuhansia mielenosoittajia pidätettiin ja monet pakenivat maasta. Sittemmin useita protestiliikkeen johtohahmoja on vangittu tai he ovat paenneet ulkomaille.

Valko-Venäjällä on ihmisoikeusjärjestö Vjasnan arvion mukaan noin 1 300 poliittista vankia.

Valko-Venäjä on Venäjän läheinen liittolainen, joka on sekä taloudellisesti että poliittisesti riippuvainen Venäjästä. Venäjä on tukenut voimakkaasti Lukashenkan hallintoa.

Valko-Venäjä ei ole suoraan osallistunut Ukrainan sotaan, mutta se on antanut Venäjän joukkojen käyttää aluettaan.

Venäjän puolustusministeri Andrei Belousov kertoi keskiviikkona, että ensi vuodelle suunnitellut yhteiset sotaharjoitukset Valko-Venäjän kanssa ottavat huomioon Ukrainan “nykytilanteen”.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 14.00 mm. Tsihanouskajan kommentilla