Valkoinen talo: Trump ei sulje pois maajoukkojen lähettämistä Iraniin

Iranin parlamentin puhemiehen mukaan Iran ei tavoittele aselepoa. Sen sijaan Iraniin hyökänneitä tulee rangaista, sanoi parlamentin puhemies Mohammad Bagher Ghalibaf X-viestissään. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hän sanoo Iranin uskovan, että hyökkääjille on annettava opetus, joka estää heitä hyökkäämästä Iraniin uudelleen.

Ghalibafin mukaan Israel on historiansa aikana aina vain aloittanut aselevon ja katkaissut sen sotiakseen taas uudelleen. Tämän kierteen Iran aikoo nyt katkaista, hän sanoi.

Valkoisen talon mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei sulje pois mitään vaihtoehtoja sodassa Irania vastaan, mukaan lukien maajoukkojen lähettämistä.

Asiasta kertoi Valkoisen talon tiedottaja Karoline Leavitt. CNN:n mukaan Leavitt puhui asiasta ilmeisesti vastauksena demokraattipuolueen senaattorien puheisiin.

Leavitt puhui maajoukkojen mahdollisuudesta myös viime viikolla, mutta hän sanoi silloin, ettei vaihtoehto ollut harkinnassa, vaikkei mahdollisuutta ollut suljettu pois.

Yhdysvallat ja Israel käynnistivät ilmaiskut Iraniin toissa viikolla, helmikuun 28. päivänä. Iran on vastannut iskemällä Israeliin ja Yhdysvaltojen tukikohtiin ja muihin kohteisiin Lähi-idässä, ja sodan on naapurimaissa pelätty laajenevan.