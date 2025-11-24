Valkoinen talo: Yhdysvalloilta ja Ukrainalta yhteinen lausunto – Rubio: ”Ratkaisemattomat asiat eivät ole ylitsepääsemättömiä”

Ukraina ja Yhdysvallat olivat Sveitsissä käydyissä neuvotteluissa yhtä mieltä siitä, että Ukrainan suvereniteettia on puolustettava. Valkoisen talon julkaiseman maiden yhteisen lausunnon mukaan osapuolet laativat päivitetyt puitteet rauhalle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lausunnossa sanotaan, että keskustelut olivat hyvin tuottoisia. Osapuolten sanotaan vakuuttaneen, että minkä tahansa tulevan sopimuksen on puolustettava Ukrainan suvereniteettia ja että aikaan on saatava oikeudenmukainen rauha.

- Keskustelujen tuloksena osapuolet laativat päivitetyt ja hiotut puitteet rauhalle, lausunnossa kerrotaan.

Yhdysvallat ja Ukraina jatkavat lausunnon mukaan työskentelyä yhteisten ehdotusten parissa lähipäivinä. Myös eurooppalaisiin liittolaisiin luvattiin olla tiiviisti yhteydessä prosessin edetessä.

Lopulliset päätöksen rauhan puitteista tekevät lausunnon mukaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.

YHDYSVALTOJEN ulkoministeri Marco Rubio sanoi aiemmin olevansa hyvin optimistinen sen suhteen, että sopu rauhansuunnitelmasta saadaan aikaan kohtuullisessa ajassa.

- Voin kertoa teille, että ratkaisemattomat asiat eivät ole ylitsepääsemättömiä, hän sanoi.

- Uskon rehellisesti, että pääsemme sinne.

Rubio kuitenkin korosti, että työtä on edelleen jäljellä. Uutiskanava CNN kuitenkin uutisoi Rubion lähteneen jo Sveitsin Genevestä kohti Yhdysvaltoja. Asiasta kertoo yhdysvaltalaismedian mukaan ulkoministeriön virkamies.

CNN:n mukaan ei ole selvää, jäivätkö muut Yhdysvaltain neuvotteludelegaatioon kuuluneet edustajat Sveitsiin.

Myös Ukrainan neuvotteludelegaation johtajan Andri Jermakin mukaan neuvottelut olivat sunnuntai-iltaan tultaessa olleet erittäin tuottoisia ja edenneet hyvin.

Jermakin mukaan neuvotteluissa ollaan etenemässä kohti oikeudenmukaista ja kestävää rauhaa, kertoi Britannian yleisradioyhtiö BBC.

YHDYSVALTAIN aiemmin tarjoaman rauhansuunnitelman katsottiin suosivan Venäjää Ukrainan kustannuksella.

28-kohtaisen suunnitelman mukaan Ukraina muun muassa menettäisi alueitaan Venäjälle ja sen asevoimien kokoa pienennettäisiin merkittävästi.

Trump sanoi, ettei ehdotus ole hänen viimeinen tarjouksensa Ukrainalle. Tätä ennen presidentti oli tosin sanonut, että Ukrainan olisi pakko pitää suunnitelmasta. Lisäksi Trump on sanonut, että Ukrainalla olisi torstaihin saakka aikaa hyväksyä suunnitelma.

Venäjän presidentti Vladimir Putin puolestaan on todennut, että hän on valmis keskustelemaan suunnitelman yksityiskohdista. Jos Ukraina ei kuitenkaan hyväksy suunnitelmaa, Venäjä on aikeissa jatkaa hyökkäystään.