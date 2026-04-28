Työmarkkinat
28.4.2026 07:32 ・ Päivitetty: 28.4.2026 07:32
Valmet aloittaa muutosneuvottelut
Konepajayhtiö Valmet käynnistää muutosneuvottelut määräaikaisista lomautuksista Suomessa, yhtiö kertoi tiistaina.
Neuvottelut koskevat noin 2 400:aa työntekijää, ja mahdolliset määräaikaiset lomautukset kestäisivät alle 90 päivää. Mahdolliset lomautukset toteutettaisiin tämän vuoden aikana.
Yhtiön mukaan mahdollisten lomautusten arvioidaan tuottavan noin kahdeksan miljoonan euron kustannussäästöt tänä vuonna. Toimien lopullinen laajuus, ajankohta ja toteutustapa täsmentyvät neuvottelujen aikana.
VALMETILLA on noin 18 500 työntekijää maailmanlaajuisesti, joista noin 5 900 Suomessa.
Valmetin vertailukelpoinen ebita-tulos oli tammi-maaliskuussa 114 miljoonaa euroa, kun viime vuonna vastaavaan aikaan luku oli 121 miljoonaa euroa. Ebita-tulos tarkoittaa liikevoittoa ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja. Luvut selviävät Valmetin tiistaina julkaistusta osavuosikatsauksesta.
