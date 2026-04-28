Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Työmarkkinat

28.4.2026 07:32 ・ Päivitetty: 28.4.2026 07:32

Valmet aloittaa muutosneuvottelut

EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA

Konepajayhtiö Valmet käynnistää muutosneuvottelut määräaikaisista lomautuksista Suomessa, yhtiö kertoi tiistaina.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Neuvottelut koskevat noin 2 400:aa työntekijää, ja mahdolliset määräaikaiset lomautukset kestäisivät alle 90 päivää. Mahdolliset lomautukset toteutettaisiin tämän vuoden aikana.

Yhtiön mukaan mahdollisten lomautusten arvioidaan tuottavan noin kahdeksan miljoonan euron kustannussäästöt tänä vuonna. Toimien lopullinen laajuus, ajankohta ja toteutustapa täsmentyvät neuvottelujen aikana.

VALMETILLA on noin 18 500 työntekijää maailmanlaajuisesti, joista noin 5 900 Suomessa.

Valmetin vertailukelpoinen ebita-tulos oli tammi-maaliskuussa 114 miljoonaa euroa, kun viime vuonna vastaavaan aikaan luku oli 121 miljoonaa euroa. Ebita-tulos tarkoittaa liikevoittoa ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja. Luvut selviävät Valmetin tiistaina julkaistusta osavuosikatsauksesta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Päätoimittajalta
27.4.2026
Ohjelma paljastaa – tätä perussuomalaisetkin oikeasti lupasivat pienituloisille
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
27.4.2026
Arvio: Tarvitsemme utopioita pelastaaksemme itsemme ja planeettamme
Lue lisää

Pekka Tuuri

Kolumnit
26.4.2026
Eduskunnassa istuu pian kansanedustaja, jonka kampanjan tehokkain työntekijä ei koskaan nukkunut
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU