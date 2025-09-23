Valmet Automotive aloittaa muutosneuvottelut – sopeutustarve jopa yli 1000 henkilötyövuotta

Uudenkaupungin autotehdasta pyörittävä Valmet Automotive aloittaa muutosneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Neuvottelujen piirissä on yhtiön Suomessa työskentelevä henkilöstö, yhteensä noin 1 300 ihmistä, yritys tiedottaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Arvioitu sopeutustarve on enintään noin 1 075 henkilötyövuotta. Sopeutustoimina voivat olla esimerkiksi lomautukset, irtisanomiset tai muutokset työtehtäviin.

Valmet Automotive on keskittynyt henkilöautojen valmistukseen ja muuhun teolliseen sopimusvalmistukseen.

Yhtiön toimitusjohtaja sanoo tiedotteessa, että muutosneuvotteluiden aloittaminen on raskasta, mutta välttämätöntä.

- Julkistimme syyskuun alussa uuden strategisen linjauksemme, jonka mukaan hyödynnämme osaamistamme jatkossa myös autoteollisuuden ulkopuolella, muun muassa puolustusteollisuudessa. Tämä luo liiketoimintaamme tulevaisuudessa uusia tukijalkoja ja vakauttaa toimintaamme pitkällä aikavälillä. Tässä hetkessä kuitenkin valitettavasti työn määrä valmistusliiketoiminnassa vähenee, toimitusjohtaja Pasi Rannus kertoo tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan eurooppalaisen autoteollisuuden alavire on heikentänyt yhtiön taloudellista tulosta ja vähentänyt työn määrää Uudenkaupungin tehtaalla. Toisaalta Valmet Automotiven tuore strateginen päätös tarjota yhtiön sopimusvalmistuksen osaamista myös muille toimialoille, muun muassa puolustussektorille, ei ole vielä heijastunut yhtiön tilauskantaan.

Työministeri Matias Marttinen (kok.) kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että uutiset neuvotteluista ovat todella pysäyttäviä.

- Olen keskustellut asiasta Uudenkaupungin kaupunginjohtajan sekä yhtiön johdon kanssa tänään. Aion vierailla kaupungissa ensi viikolla. Toimenpiteet myös ministeriössä on jo käynnistetty, Marttinen kirjoitti tiistaina.

VALMET Automotiven omistajina ovat Suomen valtio ja Kokkilan suvun sijoitusyhtiö Pontos. Valtion omistusosuus on 79 prosenttia.

Syyskuun alussa kerrottiin, että valtiosta tulee Uudenkaupungin autotehtaan enemmistöomistaja. Samalla kerrottiin, että valtio ja Pontos ostavat kiinalaisyhtiö CATL:lta sen runsaan 20 prosentin osuuden Valmet Automotivesta. Kauppahintaa ei julkistettu.

Valmet Automotive on valmistanut Uudenkaupungin tehtaalla yli 1,9 miljoonaa autoa. Yrityksen liikevaihto oli viime vuonna yli 510 miljoonaa euroa.

Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 3 500 työntekijää kolmessa maassa eli Suomessa, Saksassa ja Puolassa. Valmet Automotive on perustettu vuonna 1968.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 18.21 mm. työministerin kommenteilla.