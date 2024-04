Valmetin tulos ja liikevaihto laskivat – yhtiö uskoo pysyvänsä viime vuoden tulostahdissa

Konepajayhtiö Valmetin vertailukelpoinen tulos laski tammi-maaliskuussa 9 prosenttia vuoden takaisesta 121 miljoonaan euroon, kertoi yhtiö osavuosikatsauksessaan keskiviikkona. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tuloksen ohella myös yhtiön liikevaihto laski runsaaseen 1,2 miljardiin euroon. Laskua viime vuoden vastaavasta ajasta oli 8 prosenttia.

Niin ikään yhtiön saamat tilaukset laskivat alkuvuonna 32 prosenttia viime vuodesta, mutta toimitusjohtaja Pasi Laineen mukaan viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä saadut tilaukset olivat ennätyskorkeat.

Valmet pitää kuitenkin tulosohjeistuksensa tälle vuodelle ennallaan, eli yhtiö arvioi koko vuoden liikevaihdon pysyvän viime vuoden tasolla. Lisäksi yhtiö ennakoi, että sen vertailukelpoinen tulos yltää vähintään viime vuoden tasolle.

OSAVUOSIKATSAUKSENSA ohessa yhtiö päätti nostaa palveluiden liiketoiminta-alueen markkinanäkymän hyväksi. Noin kolmannes yhtiön liikevaihdosta ja noin puolet saaduista uusista tilauksista oli alkuvuonna peräisin palveluista.

- Kun markkinanäkymät virtauksensäädölle ja automaatiojärjestelmille pysyivät hyvinä, kaikilla vakailla liiketoiminnoillamme on nyt hyvä markkinanäkymä vuoden 2024 toiselle ja kolmannelle neljännekselle, Laine totesi tiedotteessa.

Laineen on tänä vuonna määrä väistyä yhtiön toimitusjohtajan paikalta, koska hän on jäämässä eläkkeelle. Valmetin hallitus valitsi helmikuussa Laineen seuraajaksi tanskalaisen Thomas Hinnerskovin. Hinnerskovin on määrä aloittaa työssä viimeistään syyskuun lopussa.