Valmistelussa olevan yritysten sähkötuen haasteena on yritysten suuret erot, elinkeinoministeri Lintilä arvioi Ylellä

Energia-asioista vastaava elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina, että yrityksille valmistelussa oleva tuki sähkönhinnan nousun takia tulisi maksamaan valtiolle noin 100-150 miljoonaa euroa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lintilä kertoo haasteellista olevan, että alojen välillä on suuria eroja, sillä toiset alat ovat energiaintensiivisempiä kuin toiset.

Elinkeinoministerin karkean arvion mukaan 80 prosenttia yrityksistä pärjää hyvin tai ainakin kestää nykyisen tilanteen, 20 prosenttia puolestaan on ehdottomasti tuen tarpeessa.

Lintilä sanoo, että yrityksille on tällä hetkellä valmistelussa tukimalli, jossa kompensointi tehtäisiin laskua vastaan.

Yritysten sähkötukeen haastetta tuovat myös aikataulut, sillä eduskunnan valiokuntien mietintöjen pitäisi olla valmiina helmikuun puolivälin aikaan, jotta ne ehditään vielä eduskunnassa käsittelemään ennen hallituskauden loppua.

Viime viikolla norjalainen startup-teräsyhtiö Blastr Green Steel kertoi suunnittelevansa terästehtaan ja integroidun vedyn tuotantolaitoksen perustamista Inkooseen.

Investoinnin arvo on noin neljä miljardia euroa. Se olisi yksi Suomen historian suurimmista teollisista investoinneista. Tuotannon on suunniteltu alkavan vuoden 2026 loppuun mennessä. Käyttövaiheessa hanke työllistäisi jopa 1 200 ihmistä.

Lintilä vihjasi Ylen Ykkösaamussa, ettei yllättyisi, jos Suomeen tulisi lähikuukausien aikana lisää myönteisiä investointiuutisia. Hän ei kuitenkaan sen tarkemmin vielä avannut, mistä on kyse.

Lintilä kertoi tavanneensa muutama kuukausi sitten Yhdysvaltojen entisen ulkoministerin, nykyisen ilmastosuurlähettilään John Kerryn. Suomi päätti Lintilän mukaan tehdä Yhdysvaltojen kanssa yhteisymmärryspöytäkirjan, jonka aiheena on ydinvoima. Lintilän mukaan kyse on pitkälti tietojenvaihdosta ja teknisestä kehittämisestä, jonka painopisteenä on pienydinvoima.

Yhdysvaltoja kiinnostaa Lintilän mukaan erityisesti ydinjätteen loppusijoituspaikka ja Olkiluodon Onkalossa käytettävä tekniikka. Suomea puolestaan kiinnostavat pienydinvoimalat ja niiden tekniikka.

- Meillä on aiemmin ollut yhteistyötä eri osavaltioiden kanssa, mutta tämä yhteisymmärryspöytäkirja tullaan tekemään ihan valtioiden välillä. Tämä on erittäin, erittäin merkittävä eteenpäin vievä hanke tähän tilanteeseen, Lintilä sanoo.

Viivi Salminen / STT