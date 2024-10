Valta vaihtuu Satakunnan Sosialidemokraateissa – Harri Lehtonen luopuu piirin puheenjohtajuudesta

Satakunnan Sosialidemokraattien syyspiirikokous 9. marraskuuta on tärkeiden valintojen edessä. Piiriä 17 vuotta johtanut Harri Lehtonen luopuu puheenjohtajuudesta, ja myös uusi piirihallitus valitaan. Pertti Rajala Demokraatti / Satakunta

Menneistä vuosista Harri Lehtonen haluaa kiittää laulun sanoin: ”Aika hiljaa kiittää ja kättä puristaa”.

– Takana on pitkä taival piirin puheenjohtajana. Voin luovuttaa tyytyväisenä puheenjohtajuuden, koska toiminta-aikanani Satakunnan Sosialidemokraatit ovat säilyttäneet johtavan asemansa maakunnassa. Pitkä aika ja rupeama on haasteineenkin ollut rikas ja antoisa. Upeita ihmisiä on matkan varrella ollut melkoinen joukko ja laaja verkosto eri tasoilla on muodostunut näiden vuosien aikana. Satakunnassa on tehty upeaa kenttätyötä. Omassa roolissani koen saaneeni täyden luottamuksen piirin veturina. Joka tapauksessa puoluehallituspestini Satakunnan piirin edustajana jatkuu puoluekokouskauden loppuun, Lehtonen toteaa.

ENSIMMÄISENÄ ehdokkaaksi uudeksi puheenjohtajaksi on ilmoittautunut Kankaanpään A-kodin johtaja, entinen kansanedustaja Heidi Viljanen Kankaanpäästä.

Tiedotteen mukaan Heidi Viljasen valintaa Satakunnan sosialidemokraattisen piirin puheenjohtajaksi vuosiksi 2025-2026 tukevat Huittisten Sosialidemokraatit, Jämijärven Työväenyhdistys, Kankaanpään Työväenyhdistys, Karvian Työväenyhdistys, Merikarvian Sos.-dem. Työväenyhdistys, Nakkilan Työväenyhdistys, Porin Sos.-dem. Kunnallisjärjestö ja Siikaisten Sos.-dem. Työväenyhdistys. On mielenkiintoista nähdä, tuleeko muita ehdokkaita uudeksi puheenjohtajaksi. Valinnan puheenjohtajasta tekee piirikokous.

Ennakkoarvelun mukaan myös piirihallitus uudistuu. Useita uusia jäseniä on tulossa piirihallituksen jäseniksi. Voidaankin sanoa, että valtaa vaihtuu Satakunnan Sosialidemokraateissa. Uuden piirihallituksen tärkeänä tehtävänä on ensi vuoden kunta- ja aluevaalien hyvä hoitaminen. Tehtävä ei ole helppo. Paikka maakunnan johtavana voimana ei ole itsestäänselvyys.