18.9.2025 12:29 ・ Päivitetty: 18.9.2025 12:29
Valtion koulukotien outo varainkäyttö johti syyteharkintaan
Helsingin poliisi epäilee kahta ihmistä virkavelvollisuuden rikkomisesta valtion lastensuojeluyksiköissä eli valtion koulukodeissa. Laitosten päättäjien on epäilty muun muassa tehneen koulukoteihin kyseenalaisia ostoksia ja hankintoja.
Epäillyt teot sijoittuivat poliisin mukaan vuosiin 2021-2023. Esitutkinta on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan kahden epäillyn osalta.
Poliisi tutki muun muassa sitä, oliko viraston johdossa rikottu virkatoiminnassa noudatettavia säännöksiä tai käytetty virka-asemaa väärin. Esitutkinnassa selvitettiin myös hankintoihin ja sivutoimiin liittyviä epäselvyyksiä, poliisi kertoo.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) oli pyytänyt poliisia tutkimaan kokonaisuutta.
MTV:n uutiset kertoi viime vuoden marraskuussa valtion koulukotien hankintoihin liittyvistä epäselvyyksistä. Sen mukaan laitoksista oli paljastunut satojentuhansien eurojen arvosta epäiltyjä hankintalain vastaisia tavara- ja palveluostoja.
