25.8.2025 12:40 ・ Päivitetty: 25.8.2025 12:41
Valtiovarainministeriön kansliapäälliköksi haluaa 12 – Juha Majanen hakee jatkoa
Valtiovarainministeriön valtiosihteerin kansliapäällikön virkaa haki 12 ihmistä, ministeriö kertoo tiedotteessa.
Hakijoiden joukossa on muun muassa ministeriön ylijohtaja, osastopäällikkö Mikko Spolander sekä tehtävää vuodesta 2021 lähtien hoitanut Juha Majanen, joka hakee jatkoa tehtävässään.
Pesti on korkeintaan viiden vuoden määräaikaisuus ja alkaa ensi keväänä.
Kansliapäällikön tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa.
