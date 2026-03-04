Politiikka
4.3.2026 14:14 ・ Päivitetty: 4.3.2026 14:42
Valtonen: Arabiemiraateissa oleville suomalaisille järjestetään tilauslento – hinta 2300€/matkustaja
Ulkoministeriö järjestää Arabiemiraateissa oleville suomalaisille tilauslennon Omanista Helsinkiin viikonloppuna, kertoo ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) viestipalvelu X:ssä.
Asiasta tiedottaa myös ulkoministeriö. Halukkaat voivat ostaa lennolta paikan, jonka hinta on noin 2 300 euroa.
Hintaan vaikuttaa erityisesti vakuutushintojen nousu. Muita kustannuksia voi tulla Omaniin pääsemisestä.
Ulkoministeriö antaa kanavissaan myöhemmin lisätietoja lipun hankinnasta ja siirtymisestä Omaniin Masqatin kentälle.
Ministeriö on lisäksi lähettänyt Persianlahdelle konsulikomennuskunnan tukemaan suomalaisten neuvontaa ja avustamista paikan päällä.
Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoi tiedotustilaisuudessa, että tässä vaiheessa on tehty päätös yhdestä lennosta. Ulkoministeriön tiedossa on reilut 3 000 alueella olevaa suomalaista, joista suurin osa Arabiemiraateissa.
Lentoyhtiö Finnair on kertonut selvittävänsä vaihtoehtoja asiakkaiden tuomiseksi kotiin Arabiemiraattien Dubaista ja Qatarin Dohasta. Finnairin mukaan alueen ilmatilassa ei voi tällä hetkellä lentää turvallisesti.
Kommentit
