Valtonen: ”Olen luottavainen siihen, että rauhansuunnitelma etenee”

Naton ulkoministerit kokoontuvat tänään Brysseliin ulkoministerikokoukseen. Kokousagendaa hallitsevat pitkälti Ukrainan rauhanneuvottelut.

Suomesta kokoukseen osallistuu ulkoministeri Elina Valtonen (kok.). Hän kuvaili kokoukseen saapuessaan tulossa olevaa päivää tärkeäksi.

Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff tapasi tiistaina Moskovassa Venäjän presidentin Vladimir Putinin. Tapaamisesta ei ole vielä kerrottu juurikaan lisätietoja julkisuuteen. Myös Valtonen kertoi odottavansa lisätietoja tapaamisesta.

- Olen luottavainen siihen, että rauhansuunnitelma etenee. Mutta rauhansuunnitelma voi edetä vain jos se kunnioittaa myös Ukrainan toiveita ja suvereniteettia, hän sanoi.

STT kysyi Valtoselta, miten hän kommentoi presidentti Alexander Stubbin lausuntoa MTV:n uutisille. Stubb sanoi MTV:lle, että suomalaisten tulee valmistautua siihen, etteivät oikeudenmukaisen rauhan ehdot Ukrainassa täyty.

- Katsotaan nyt ihan rauhassa, Valtonen sanoi.

POIKKEUKSELLISESTI Nato-kokouksessa Yhdysvaltoja ei edusta maan ulkoministeri, joka on tällä hetkellä Marco Rubio. Nato-lähteen mukaan vastaavaa on viimeksi käynyt Irakin sodan aikana. Rubiota sijaistaa maan varaulkoministeri.

Valtonen sanoi kuitenkin ymmärtävänsä, että Rubio on tällä hetkellä kiireinen.

Myös Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoi tiistaina kokousta edeltäneessä lehdistötilaisuudessa, ettei tekisi Rubion poissaolosta liiallisia tulkintoja. Rutten mukaan Rubio työskentelee kovasti Ukrainan rauhan eteen ja Yhdysvalloilla on muu edustus kokouksessa.

- Hyväksyn Rubion poissaolon, hän sanoi.

Nato-maat keskustelevat myös Ukrainan tukemisesta laajemmin. Korkea Nato-virkamies kertoi tiistaina, että jäsenmaat ovat toimittaneet neljän kuukauden aikana Ukrainalle neljän miljardin euron edestä aseita PURL-hankkeen kautta. Loppuvuoteen mennessä määrän odotetaan nousevan viiteen miljardiin.

PURL-hankkeessa Yhdysvallat toimittaa Ukrainalle aseet, jotka Eurooppa maksaa. Myös Suomi on hankkeessa mukana 17 muun Naton jäsenmaan kanssa.

Rutte arvioi, että lähipäivinä vielä useampi maa liittyy mukaan hankkeeseen.

Sanna Raita-aho/STT