13.4.2026 05:58 ・ Päivitetty: 13.4.2026 05:58

Valtonen tapaa Rubion – tästä on kyse

MIKKO STIG / LEHTIKUVA / STR

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) tapaa maanantaina Washingtonissa Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tapaamisen aiheina ovat maiden kahdenväliset suhteet sekä ajankohtaiset ulko- ja turvallisuuspoliittiset kysymykset, ulkoministeriö kertoo viestipalvelu X:ssä.

Valtonen tapasi Rubion Washingtonissa myös viime vuoden huhtikuussa.

Valtonen matkusti viime viikolla Yhdysvaltoihin muun muassa Bilderberg-ryhmän vuosittaista tapaamista varten. Tapaaminen päättyi sunnuntaina.

Bilderberg-tapaamisten tarkoituksena on edistää Euroopan ja Pohjois-Amerikan välistä vuoropuhelua.

Tämän vuoden Bilderberg-tapaamiseen Washingtonissa osallistuivat myös muun muassa presidentti Alexander Stubb, sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte sekä Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n pääjohtaja Kristalina Georgieva.

Presidentti Stubbin on määrä osallistua maanantaina Brookings-instituutin keskustelutilaisuuteen Washingtonissa.

Yhdysvaltain-vierailunsa jälkeen Stubb matkustaa Kanadaan, missä hän tapaa tiistaina Kanadan pääministerin Mark Carneyn.

Stubbin työvierailu Ottawassa kestää kaksi päivää. Kanadan-vierailulle osallistuvat myös Valtonen, elinkeinoministeri Sakari Puisto (ps.) sekä laaja yritysdelegaatio.

