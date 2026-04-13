Politiikka
13.4.2026 05:58 ・ Päivitetty: 13.4.2026 05:58
Valtonen tapaa Rubion – tästä on kyse
Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) tapaa maanantaina Washingtonissa Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion.
Tapaamisen aiheina ovat maiden kahdenväliset suhteet sekä ajankohtaiset ulko- ja turvallisuuspoliittiset kysymykset, ulkoministeriö kertoo viestipalvelu X:ssä.
Valtonen tapasi Rubion Washingtonissa myös viime vuoden huhtikuussa.
Valtonen matkusti viime viikolla Yhdysvaltoihin muun muassa Bilderberg-ryhmän vuosittaista tapaamista varten. Tapaaminen päättyi sunnuntaina.
Bilderberg-tapaamisten tarkoituksena on edistää Euroopan ja Pohjois-Amerikan välistä vuoropuhelua.
Tämän vuoden Bilderberg-tapaamiseen Washingtonissa osallistuivat myös muun muassa presidentti Alexander Stubb, sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte sekä Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n pääjohtaja Kristalina Georgieva.
Presidentti Stubbin on määrä osallistua maanantaina Brookings-instituutin keskustelutilaisuuteen Washingtonissa.
Yhdysvaltain-vierailunsa jälkeen Stubb matkustaa Kanadaan, missä hän tapaa tiistaina Kanadan pääministerin Mark Carneyn.
Stubbin työvierailu Ottawassa kestää kaksi päivää. Kanadan-vierailulle osallistuvat myös Valtonen, elinkeinoministeri Sakari Puisto (ps.) sekä laaja yritysdelegaatio.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.