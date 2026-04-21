Valtonen uskoo Ukrainan tukilainan ja Venäjä-pakotteiden etenevän tällä viikolla

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) uskoo, että Ukrainan 90 miljardin euron tukilaina ja 20:s Venäjän vastainen pakotepaketti etenevät tällä viikolla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Valtonen kommentoi tukilainan ja pakotepaketin tilannetta Luxemburgissa järjestetyn EU:n ulkoministerikokouksen jälkeen.

EU-diplomaattien on määrä neuvotella tukilainasta keskiviikkona Brysselissä.

Unkari on jarruttanut tukilainan ja pakotepaketin hyväksymistä vedoten Druzhba-öljyputkeen liittyvään kiistaan.

Valtosen mukaan kokoukseen videoyhteyden välityksellä osallistunut Ukrainan ulkoministeri Andri Sybiha vakuutti EU-maiden ulkoministereille, että öljy virtaa taas pian Druzhba-putkessa.

- Nyt on toiveikkuutta ilmassa sen suhteen, että Unkari olisi etenemässä uusien päätösten osalta eli lopettamassa nämä jäädytykset, ja uskon, että tämä viikko tulee olemaan erittäin merkitsevä tässä kysymyksessä, Valtonen sanoi toimittajille.

EU:N ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas sanoi aikaisemmin odottavansa myönteistä päätöstä Ukrainan 90 miljardin euron lainapaketista keskiviikkona.

- Me odotamme myönteisiä päätöksiä huomenna 90 miljardin euron lainasta. Ukraina todella tarvitsee tätä lainaa, Kallas sanoi saapuessaan ulkoministerikokoukseen Luxemburgissa.

Ukrainan läpi kulkeva ja venäläistä öljyä Unkariin ja Slovakiaan tuova Druzhba-putki vaurioitui Venäjän iskuissa tammikuussa. Unkari ja Slovakia ovat syyttäneet Ukrainaa tahallisesta viivyttelystä putken korjaamisessa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi viime viikolla, että Druzhba-putki on jälleen toiminnassa huhtikuun loppuun mennessä.

Unkarin väistyvä pääministeri Viktor Orban kirjoitti sunnuntaina viestipalvelu X:ssä, että Unkari ei enää estä lainapaketin hyväksymistä sen jälkeen, kun öljy virtaa jälleen Druzhba-putkessa.

Valtonen painotti, että Ukrainaa ei voida pitää syyllisenä Druzhba-putkessa esiintyneisiin toimitusvaikeuksiin. Hänen mukaansa Ukraina on korjannut putkea jo useasti.

- Syy, minkä takia se putki ylipäänsä on rikki, johtuu Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan. Siltä osin voidaan vain tervehtiä sitä, kuinka rakentavasti Ukraina on tähän yhteistyöhön tarttunut, Valtonen sanoi.

Tuomas Savonen/STT