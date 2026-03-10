Politiikka
10.3.2026 14:13 ・ Päivitetty: 10.3.2026 14:31
Valtonen vaatii Libanoniin välitöntä tulitaukoa
Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sanoo X:ssä Suomen seisovan Libanonin tukena ja vaatii tulitauon palauttamista maahan heti.
Valtonen kertoi puhuneensa asiasta tiistaina puhelimessa Iranin ulkoministerin Youssef Rajjin kanssa.
Valtonen sanoi lisäksi Suomen suhtautuvan myönteisesti Libanonin päätökseen pitää Hizbollahin sotilaallista toimintaa laittomana. Iranin tukema Hizbollah on tehnyt vastaiskuja Israeliin sen jälkeen, kun Iranin korkein johtaja, ajatollah Ali Khamenei surmattiin iskuissa Iraniin.
YK kertoi aiemmin tiistaina viranomaistietojen pohjalta, että Libanonissa kodeistaan sodan vuoksi lähtemään joutuneiden ihmisten määrä on kasvanut yli 100 000:lla yhden vuorokauden aikana.
Tiistaihin mennessä evakkoon joutuneiden ihmisten rekisteröity määrä Libanonissa oli valtion tietokannan mukaan yli 660 000.
Israel on kohdistanut Libanoniin viime päivinä laajoja iskuja osana Lähi-idän sotaa Yhdysvaltain, Israelin ja Iranin välillä.
Kommentit
