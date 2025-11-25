Valtonen Ylellä: Suomi ei tunnusta aluevaltauksia, jotka on tehty väkivalloin

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sanoi maanantaina Ylellä, että Suomi ei missään nimessä tule tunnustamaan sellaisia aluevaltauksia, jotka on tehty väkivalloin. Valtosen mukaan Suomi toivoo ja on esittänyt edes osittaista tulitaukoa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Valtonen oli vieraana A-studiossa kommentoimassa suunnitelmaa Ukrainan sodan lopettamiseksi.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Ruotsin ulkoministeri Maria Malmer Stenergard sanoi maanantaina, että Ruotsi ei tulisi tunnustamaan Venäjään liitettäviä ukrainalaisalueita osaksi Venäjää.

Malmer Stenergardin mukaan kestävän rauhan saavuttamiseksi rajoja ei voi siirtää väkivalloin.

Venäjä on miehittänyt Ukrainalle kuuluvan Krimin ja vallannut lisäksi muita alueita Ukrainassa.

Valtonen sanoi A-studiossa myös, että niin paljon kuin Ukrainaan halutaan rauhaa, on hyvin suuri merkitys, millä ehdoin se syntyy.

Hän lisäsi, että on merkitystä, minkälainen uhkakuva Venäjästä muodostuu tästä eteenpäin muualle maailmaan ja Eurooppaan.

- Sen takia emme voi yksisilmäisesti vain katsoa sitä, että rauha saadaan Ukrainaan hinnalla millä hyvänsä. Se ei olisi oikein myöskään Ukrainalle. Ei voi olla niin, että tällaisesta aggressiosta palkitaan jopa niin, että Venäjä saisi esimerkiksi anteeksi kaikki sotarikokset.

Valtonen pohti myös, mikä motiivi on ollut vuotaa rauhansuunnitelma julkisuuteen.

- Venäjän motiivi varmaan on ollut ikään kuin paaluttaa se keskustelu heidän lähtökohdistaan käsin ennen kuin ikään kuin laajemmat neuvottelukierrokset etenevät.

Valtonen sanoi Venäjän osaavan käyttää vuotoja omaksi edukseen.

ULKOMINISTERIN mukaan Suomi toivoo, että Ukrainaan voitaisiin saada tällä viikolla aikaan edes osittainen, energiasektoria koskeva tulitauko. Suomi on esittänyt tällaisen ajatuksen käynnissä olevissa Ukraina-keskusteluissa.

Mahdollisen laajemman rauhanehdotuksen hyväksyntää Venäjällä hän pitää epätodennäköisenä. Toimittajia tavannut Valtonen muistutti, että Venäjä ei ole tähänkään saakka viestittänyt minkäänlaista halua luopua tavoitteistaan tai sitoutua edes osittaiseen tulitaukoon.

Juttua täydennetty Valtosen lisäkommenteilla klo 11.20.