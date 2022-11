Vanhanen: ”Kyllä asiat pysyvät eduskunnassa järjestyksessä”

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk.) ei yhdy huoliin siitä, että eduskuntaa uhkaisi loppukaudella sekasorto hallituspuolueiden riitelyn takia. Vanhanen sanoo, että Sanna Marinin (sd.) hallitus taitaa päinvastoin olla ensimmäinen, joka noudatti eduskunnan antamaa takarajaa ja antoi viimeiset esityksensä ajoissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Se selkeyttää meidän työsuunnittelua hyvin paljon, enkä yhdy ollenkaan sellaiseen arviointiin, että tässä uhkaa sekamelska eduskunnassa. Kyllä asiat pysyvät eduskunnassa järjestyksessä, Vanhanen sanoo STT:lle.

Seuraava takaraja on Vanhasen mukaan 20. helmikuuta, johon mennessä valiokuntien pitää saada työnsä valmiiksi. Sen jälkeen täysistunnot jatkavat siitä.

Sekavasta loppukaudesta heräsi epäilyksiä sen jälkeen, kun hallitus alkoi uudestaan riidellä jo sovituista esityksistä ja lopulta heitti niistä valtaosan roskakoriin.

Lisäksi keskustan kolme ministeriä varoitteli saamelaiskäräjälakiin jättämässään eriävässä mielipiteessä, että ”erimielisen hallituksen esityksen antaminen eduskuntaan saattaa aiheuttaa jo eduskunnassa käsittelyssä olevien esitysten osalta ennakoimattomuutta normaalien pelisääntöjen noudattamisessa”.

JOISSAKIN hallituspuolueissa tämä on tulkittu siten, että keskusta voisi yrittää vaikeuttaa esimerkiksi eduskunnassa jo olevan luonnonsuojelulain käsittelyä.

- Yleisintä on, että hallitusrintaman enemmistöllä taataan esitysten läpimeno, mutta on nähty aikaisemminkin esityksiä ja asioita, joissa hallitusrintama on sinällään erimielinen, mutta siitä huolimatta eduskunta pystyy asiat käsittelemään ja säätämään, Vanhanen sanoo.

- En epäile hetkeäkään, etteikö eduskunta pysty siihen tähän tälläkin kertaa.

Vanhanen kuitenkin myöntää, että vaalikauden loppuvaihe on yleensä sekava eduskunnassa, kun vaalit lähestyvät ja sovitut kompromissit alkavat höltyä.

- On nähty tilanteita, että istuvan hallituksen ministerit äänestävät omia esityksiään vastaan, hän sanoo.

Vanhanen muistuttaa, että valiokuntatyö tarjoaa mahdollisuuksia käyttää aikaa asioihin, jos joku edustaja haluaa vaikeaa asiaa käsitellä perusteellisemmin.

- Se kuuluu politiikan mahdollisuuksiin. En kutsu sitä välttämättä venkoiluksi. Politiikassa on aina yhdistetty toisiinsa liittymättömiä asioita toisiinsa. Se ei ole mikään hyvä tapa sinällään, mutta se on osa poliittista elämää.

Vanhanen tiedostaa valiokuntien työpaineet, mutta sanoo, että toisaalta aikaakin on nyt hyvin, kun hallituksen esitykset tulivat ajoissa. Aina tulee myös kiireellisiä esityksiä, kuten Vanhasen mukaan tällä vaalikaudella ”toivottavasti Nato-ratifiointi”.