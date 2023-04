Vanhanen toivoo ahvenanmaalaisten nuorten suorittavan asepalveluksen – ”Sitä kautta vähitellen muodostuisi paikallinen reservi”

Suomessa on käyty viime päivinä keskustelua siitä, pitäisikö Ahvenanmaan demilitarisointi purkaa. Tähän liittyy myös muun muassa Venäjän konsulaatti Maarianhaminassa. Johannes Ijäs Demokraatti

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sivusi myös valtiopäivien avajaispuheessaan teemaa.

– Ahvenanmaan asema on noussut kotimaisessa keskustelussa esiin. Haluan huomauttaa, että se on nyt vakaampi kuin kenties koskaan: vihamielinen teko sitä vastaan olisi sodanjulistus Natolle. Selvää on, että Naton yhteisessä puolustussuunnittelussa maakunnan tilanne on erityisen huomion kohteena, Niinistö sanoi.

– Olemme aina pitäneet monenkeskisten kansainvälisten sopimusten sitovuutta pienen maan elinehtona. Siitä on hyvä pitää kiinni. Muuttuneet olot ja vauhdilla kehittynyt sotilasteknologia saattavat kuitenkin vaikuttaa voimassa olevien sopimusten ajantasaiseen soveltamiseen, hän jatkoi.

Ahvenanmaan demilitarisoinnista ja erityisasemasta on säädetty eri kansainvälisissä sopimuksissa.

ULKOMINISTERI Pekka Haavisto (vihr.) tulkitsee Niinistön viitanneen sopimusten ajantasaisella soveltamisella puolustuksen suunnitteluun ja aseteknologiaan.

– Varmasti nykyajan puolustuksen suunnittelua voidaan tehdä monella tavalla.

Haavisto muistuttaa esimerkiksi, että Ahvenanmaa on linnoittamaton, mutta on esimerkiksi erilaisia kaukovaikutteista aseteknologiaa.

– Tällaiset nyt tulevat mieleen mutta en tiedä, mitä presidentillä oli mielessä.

Haaviston mielestä Niinistön olennaisin viesti oli, että Ahvenanmaa on nyt osa Naton puolustusta ja puolustussuunnittelua.

– Minusta se oli kaikkein tärkein alleviivaus, että se on turvallisempi kuin koskaan.

Haavisto näkee myös Niinistön painottaneen sitä, että kansainväliset Ahvenanmaahan liittyneet sopimukset on tärkeä pitää voimassa.

– Tämä oli oma käsitykseni siitä, että pienen kansan turva on aina se, että toimii laillisessa järjestyksessä.

EDUSKUNNAN entinen puhemies Matti Vanhanen toteaa, että hänen päätulkinta tasavallan presidentin puheesta on se, että Suomen on pidettävä sopimuksista kiinni. Hän on siis samoilla linjoilla kuin ulkoministeri Haavisto.

Vanhasen mukaan ei kannata lähteä avamaan sopimusneuvotteluja sopimusten osapuolten kanssa.

– Tulkinnanvaraiseksi jäi se, mitä voitaisiin tehdä sillä tavalla, että aseteknologian kehityksen myötä voitaisiin jotenkin tulkintoja muuttaa. Toivottavasti sitä on nyt sitten ulko- ja puolustusministeriössä mietitty, jos sitä tietä voidaan edetä.

Vanhanen itse ajattelee, että kenties merkittävintä olisi se, että Ahvenanmaalla ”syntyisi sellainen henki ja liikehdintä nuorten keskuudessa”, että he suorittaisivat suomalaisen asepalveluksen.

– Sitä kautta vähitellen muodostuisi Ahvenanmaalle paikallinen reservi, joka olisi sitten käytettävissä osana Suomen puolustusta ja Nato-puolustusta.

Asevelvollisuus ei koske Ahvenanmaalla pysyvästi asuvia, mutta heillä on mahdollisuus vapaaehtoiseen asepalvelukseen.