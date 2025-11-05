Palkittu politiikan aikakauslehti.
5.11.2025 08:43 ・ Päivitetty: 5.11.2025 08:43

”Vanhemmuus ei ole sukupuolikysymys” – Keskustanuoret muuttaisi äitiyspakkauksen nimen

Keskustanuorten liittokokous linjaa, että perinteikkään suomalaisen äitiyspakkauksen nimi tulisi muuttaa sukupuolineutraaliksi.

Uudeksi nimeksi liittokokous ehdottaa sukupuolineutraalia vauvapakkausta. Keskustanuorten mukaan yhteiskunta ei ole enää sama kuin 1930-luvulla, jolloin äitiyspakkaus keksittiin.

– Perheet ovat monimuotoisempia, käsitykset vanhemmuudesta laajempia ja sukupuoliroolit joustavampia. Keskustanuoret haluaa, että myös yhteiskunnan tukimuodot elävät ajassa ja heijastavat yhdenvertaisuuden arvoja, järjestön tiedotteessa todetaan.

– Vanhemmuus ei ole sukupuolikysymys. Se on rakkauden, vastuun ja kasvun matka, jossa jokainen vauva ansaitsee turvaa, huolenpitoa ja läsnäoloa. Äitiyspakkauksen nimen muuttaminen vauvapakkaukseksi kertoisi jokaiselle vanhemmalle ja lapselle, että he ovat arvokkaita juuri sellaisina kuin ovat, ja ennen kaikkea siirtäisi huomiota vanhemmuudesta yhä selkeämmin jaetuksi matkaksi, johon myös vaikkapa isillä on paikkansa, Keskustanuorten uusi puheenjohtaja Milla Veteläinen toteaa.

JÄRJESTÖ muistuttaa, että vanhempia voi myös olla monia ja monenlaisia: äitejä, isiä, ei-binäärisiä vanhempia, adoptiovanhempia, sijaisvanhempia ja monimuotoisia perheitä.

– Nykyinen nimi, äitiyspakkaus, ei heijasta tätä todellisuutta. Se korostaa äitiyttä vanhemmuuden prioriteettina, vaikka todellisuudessa vanhemmuus rakentuu rakkautta ja turvaa tuovien tai tuovan ihmisen varaan, Keskustanuoret sanoo tiedotteessaan.

KIRJAUDU