Vanhuspalveluiden valvontaa tehostetaan – Lisää tarkastuksia ja ohjausta

Lupa- ja valvontavirasto tehostaa ikääntyneiden palveluiden valvontaa. Valvontaa kohdistetaan etenkin esimerkiksi rajoitustoimenpiteiden käyttöön sekä ympärivuorokautisten asumispalveluiden henkilöstömitoitukseen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kuluvan vuoden aikana viraston on tarkoitus tehdä enemmän tarkastuskäyntejä eri yksiköihin sekä antaa ohjausta hyvinvointialueille.

Lupa- ja valvontaviraston tiedotteessa mainitaan viime aikoina julkisuudessa esiintyneet epäkohdat.

Hoivakodissa Espoossa kuoli tammikuussa vanhus, joka oli yrittänyt hälyttää apua toistakymmentä kertaa tuloksetta.

Turun Sanomat uutisoi tammikuun alussa, että Alzheimerin tautia sairastanut tuoliin sidottu vanhus kuristui kuoliaaksi turkulaisessa hoivakodissa joulukuussa. Lehdelle asiasta kertoivat vainajan omaiset.

- Havaintojemme mukaan omavalvonnassa ja omavalvontasuunnitelmissa ei aina tunnisteta toimintaan liittyviä riskejä eikä siten ennaltaehkäistä ja varauduta tarpeeksi ongelmiin, sanoo tiedotteessa yksikön päällikkö Niina Oresmaa viraston sosiaali- ja terveysalan osastolta.

ORESMAAN mukaan puutteita esiintyy myös henkilökunnan perehdyttämisessä omavalvontaan sekä lainsäädäntöön.

Oresmaa huomauttaa, ettei tällaisia epäkohtia saada kuntoon pelkällä viranomaisvalvonnalla, vaan tilanteen parantamiseksi vaaditaan epäkohtiin havahtumista palvelua tarjoavissa yksiköissä.

Lupa- ja valvontavirasto valvoo valtakunnallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisen ja toteuttamisen lainmukaisuutta. Vastuu palvelujen laadun ja turvallisuuden varmistamisesta on ensisijaisesti palvelunjärjestäjillä ja -tuottajilla.