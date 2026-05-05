Kotimaa
5.5.2026 07:34 ・ Päivitetty: 5.5.2026 07:38
Vankien määrä kasvoi jälleen viime vuonna – ulkomaalaisten vankien määrässä huima nousu
Vankien määrä Suomessa jatkoi viime vuonna kasvuaan, kertoi Rikosseuraamuslaitos tiistaina.
Vankimäärä Suomessa kasvoi viime vuonna 5,6 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Vankeja oli viime vuonna vankiloissa keskimäärin noin 3 550 eli lähes 190 vankia enemmän kuin vuonna 2024.
Rikosseuraamuslaitoksen mukaan ulkomaalaisten vankien päivittäinen keskimäärä vankiloissa nousi viime vuonna uuteen ennätykseen, kun määrä kasvoi edellisestä vuodesta 22 prosenttia. Ulkomaalaisten vankien päivittäinen keskimäärä oli noin 840 vankia.
Yleisin päärikos vangeilla oli viime vuonna väkivaltarikos, toiseksi yleisimmäksi päärikokseksi nousi huumausainerikos. Huumausainerikoksista vankeuteen tuomittujen vankien määrä ylitti viime vuonna 600 vangin rajan ja samalla ohitti omaisuusrikoksista tuomittujen määrän.
