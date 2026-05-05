Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

5.5.2026 07:34 ・ Päivitetty: 5.5.2026 07:38

Vankien määrä kasvoi jälleen viime vuonna – ulkomaalaisten vankien määrässä huima nousu

TIMO HEIKKALA / LEHTIKUVA / STR
Vankimäärä Suomessa kasvoi viime vuonna 5,6 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Kuvassa Vaalan vankilan vankisellien ovia.

Vankien määrä Suomessa jatkoi viime vuonna kasvuaan, kertoi Rikosseuraamuslaitos tiistaina.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Vankimäärä Suomessa kasvoi viime vuonna 5,6 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Vankeja oli viime vuonna vankiloissa keskimäärin noin 3 550 eli lähes 190 vankia enemmän kuin vuonna 2024.

Rikosseuraamuslaitoksen mukaan ulkomaalaisten vankien päivittäinen keskimäärä vankiloissa nousi viime vuonna uuteen ennätykseen, kun määrä kasvoi edellisestä vuodesta 22 prosenttia. Ulkomaalaisten vankien päivittäinen keskimäärä oli noin 840 vankia.

Yleisin päärikos vangeilla oli viime vuonna väkivaltarikos, toiseksi yleisimmäksi päärikokseksi nousi huumausainerikos. Huumausainerikoksista vankeuteen tuomittujen vankien määrä ylitti viime vuonna 600 vangin rajan ja samalla ohitti omaisuusrikoksista tuomittujen määrän.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Mikkel Näkkäläjärvi

Kolumnit
5.5.2026
Näkkäläjärvi: Uudella poliittisella ohjelmalla kohti 2030-lukua
Lue lisää

Useita kirjoittajia

Mielipiteet
4.5.2026
Lapsiperheköyhyys uhkaa yhä useampia – lapsi unohtuu usein talouspolitiikan päätöksissä
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
5.5.2026
Arvio: Turun undergroundin dinosaurus kirjoittaa kuin rappioromantikko Charles Bukowski
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU