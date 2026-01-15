Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat laskivat koko maassa

- Vuokrat laskivat koko maan tasolla ensimmäistä kertaa vuoteen 2015 ulottuvassa tilaston mittaushistoriassa, kertoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Martti Korhonen tiedotteessa.

Vuokrat nousivat tuoreimpien tietojen mukaan enää muutamassa kaupungissa, kuten Rovaniemellä, mutta sielläkin nousu hidastui 0,8 prosenttiin. Pääkaupunkiseudulla alamäki jyrkkeni aiemmasta ja vuokrat laskivat 1,3 prosenttia.

SUOMEN Vuokranantajat ry:n ekonomisti Eemeli Karlsson pitää tilannetta historiallisena.

- Vuokrien lasku ei ole enää paikallinen ilmiö tai yksittäinen tilastopoikkeama, vaan kehitys on laajentunut ja syventynyt. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen markkina on erityisesti suurissa kaupungeissa selvästi ylitarjonnan puolella, Karlsson sanoo tiedotteessa.