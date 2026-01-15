Talous
15.1.2026 06:56 ・ Päivitetty: 15.1.2026 07:57
Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat laskivat koko maassa
Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat laskivat loppuvuonna koko maata tarkastellessa, kertoo Tilastokeskus. Ne laskivat vuoden viimeisellä neljänneksellä keskimäärin 0,8 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna.
- Vuokrat laskivat koko maan tasolla ensimmäistä kertaa vuoteen 2015 ulottuvassa tilaston mittaushistoriassa, kertoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Martti Korhonen tiedotteessa.
Vuokrat nousivat tuoreimpien tietojen mukaan enää muutamassa kaupungissa, kuten Rovaniemellä, mutta sielläkin nousu hidastui 0,8 prosenttiin. Pääkaupunkiseudulla alamäki jyrkkeni aiemmasta ja vuokrat laskivat 1,3 prosenttia.
SUOMEN Vuokranantajat ry:n ekonomisti Eemeli Karlsson pitää tilannetta historiallisena.
- Vuokrien lasku ei ole enää paikallinen ilmiö tai yksittäinen tilastopoikkeama, vaan kehitys on laajentunut ja syventynyt. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen markkina on erityisesti suurissa kaupungeissa selvästi ylitarjonnan puolella, Karlsson sanoo tiedotteessa.
Hän toteaa, että vuokrien lasku vaikuttaa väistämättä myös asuntorakentamiseen.
- Vuokramarkkina ja asuntorakentaminen kulkevat käsi kädessä – mutta viipeellä. Tämä ei lupaa hyvää vuoden 2026 asuinrakentamiselle, Karlsson sanoo.
Valtion tukemissa asunnoissa eli ARA-asunnoissa vuokrat nousivat vuoden viimeisellä neljänneksellä edelleen, mutta aiempaa hitaammin. ARA-vuokrat nousivat pääkaupunkiseudulla 3,4 prosenttia vuodentakaisesta ja muualla maassa 2,4 prosenttia. Keskimääräinen nousu oli 2,8 prosenttia.
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajien yhdistys KOVA ry kinnittää huomiota vuokrien nousuvauhdin hidastumiseen.
- Vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä valtion tukemien vuokra-asuntojen vuokrat kasvoivat hitainta tahtiaan sitten vuoden 2023 alun, tiedotteessa todetaan.
KOVA ry:n pääekonomisti Eetu Kauria odottaa hidastumisen jatkuvan myös kuluvana vuonna.
Koko viime vuonna vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat laskivat pääkaupunkiseudulla, mutta nousivat muualla maassa. ARA-vuokrat nousivat molemmissa.
Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat laskivat edellisvuodesta pääkaupunkiseudulla 0,5 prosenttia, kun taas ARA-vuokrat nousivat liki neljä prosenttia.
Pääkaupunkiseudun ulkopuolisessa Suomessa vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat 0,6 prosenttia ja ARA-vuokrat 3,0 prosenttia. Eniten vapaarahoitteiset vuokrat nousivat viime vuonna Rovaniemellä, jossa nousua oli 1,8 prosenttia.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.