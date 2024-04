Varapuhemies: Omaishoidon nykytilanteesta tarvitaan selvitys

Omaishoidon tukemisen vastuulliset tahot ovat vähentyneet hoivavastuun siirryttyä kunnilta hyvinvointialueille. Eduskunnan II varapuhemies, kansanedustaja Tarja Filatov (sd) peräänkuuluttaa tukeen yhdenvertaisuutta. Demokraatti Demokraatti

– Omaishoidon tukien suuruudessa ja rakenteessa on merkittäviä eroja eri alueiden ja hoitoisuusryhmien välillä. Näiden erojen vertailu on tärkeää, jotta voidaan varmistaa oikeudenmukainen tuki omaishoitajille ja heidän hoidettavilleen eri puolilla maata. Tarvitaan avointa ja helposti saatavilla olevaa tietoa omaishoidon tuesta, jotta omaishoitajat voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja pitää puolensa saadakseen tuen, johon heillä on oikeus, Filatov toteaa tiedotteessaan.

Filatovin mukaan omaishoidon nykytilanteesta tarvittaisiin selvitys, jonka pohjalta sosiaali- ja terveysministeriö voisi arvioida jatkotoimien tarvetta.

– Omaishoidon tilanteesta tarvitaan tietoa omaishoidon myöntämisperusteista hyvinvointialueilla, palkkioista, omaishoitajien vapaiden järjestelyistä, omaishoitajien tuen tarpeesta ja tukijärjestelmän väliinputoajista. Ajantasaisen tiedon avulla voidaan kohdistaa myös terveyden edistämisen määrärahalla rahoitettavat toimet paremmin omaishoitajien monipuoliseen tukemiseen.

– Itse ajattelen, että tarvitsisimme yhtenäiset kriteerit ja minimitasot – hieman kuten lasten päivähoidon ja kotihoidontuen kohdalla on. Kyse on kansalaisten yhdenvertaisuudesta. Hyvinvointialueiden vastuulla oleva hoiva on järjestettävä, mutta sen ohella tulee tukea vaihtoehtona omaishoivaa. Taloudellisen tuen rinnalla on tärkeää kehittää palveluiden laatua ja saatavuutta sekä erilaisia vaihtoehtoja, jotta omaishoitajien jaksaminen ei vaarannu.

FILATOV katsoo, että yhteiskunnan on tunnustettava omaishoitajien arvokas työ ja pystyttävä tukemaan heitä paremmin.

Omaishoitajat paikkaavat yhteiskunnan vastuulla olevan hoivan tarjontaa, joka on jäänyt selvästi jälkeen ihmisten tarpeista.

– Tarpeet kasvavat, mutta yhteiskunnan hoivaresurssit eivät kasva samassa suhteessa. Siksi on arvokasta, että läheiset kantavat vastuuta omaisistaan. Omaishoitajuus kertoo siitä, että ihmiset välittävät toisistaan, mutta samalla on selvää, että Suomi ei selviä ilman omaishoitajuutta, Filatov sanoo tiedotteessa.

– Kenenkään ei pitäisi joutua olemaan omaishoitaja vastoin tahtoaan tai siksi, että tarvittaviin palveluihin ei pääse. Vapaaehtoinen omaishoitajuus on kunnioitettavaa ja tärkeää, mutta pakotettu on hyvinvointiyhteiskunnan epäonnistumista.

Filatov puhui eilen Omaishoitajaliiton kevätkokouksessa Helsingissä.