“Varjo tästä politiikasta tulee olemaan surullisen pitkä ja musta” – jopa tuhannen ihmisen työpaikka vaarassa

Liitto pelkää Stean tukileikkausten johtavan ensi vuoden aikana jopa yli tuhannen työntekijän vähentämiseen sosiaalialan järjestöissä. Pahimmillaan tämä voi tarkoittaa 20 prosenttia alan henkilöstöstä.

Palkatun henkilöstön vähentämisen lisäksi vähintään tuhansien vapaaehtoisten työ estyy leikkausten takia. Palvelut heikentyvät ja syrjäytyminen lisääntyy, Erto toteaa.

Valtion päättämät Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Stean avustusleikkaukset ovat Erton mukaan massiivisia. Stea-avustukset kuluvalle vuodelle ovat noin 380 miljoonaa euroa. Ensi vuonna niitä vähennetään 80 miljoonaa euroa, vuonna 2026 puolestaan 30 miljoonaa euroa lisää ja vielä vuonna 2027 leikataan 25 miljoonaa euroa lisää.

– Yhteensä yli 130 miljoonan euron, eli noin kolmanneksen, vähennys avustuksissa tarkoittaa kuoliniskua useille järjestöille. Valtion pudottama järjestöjen ydinpommi uhkaa tuhota monia toimivia palveluja ja rakenteita sekä estää arvokkaan vapaaehtoistyön tekemisen, Erto varoittaa tiedotteessa.

ERTON puheenjohtaja Juri Aaltonen toteaa, että muun muassa sosiaaliturvan heikennykset lisäävät sosiaalialan järjestöjen palvelujen tarvetta.

– Palvelutarpeen kasvaessa Stean tukileikkuri vähentää palveluja. Varjo tästä politiikasta tulee olemaan surullisen pitkä ja musta, hän sanoo tiedotteessa.

Valtio on ajanut Erton mukaan sosiaalialan järjestöt massiiviseen kriisiin. Liitto odottaa sosiaalialan järjestöiltä vastuullista toimintaa tässä kriisissä.

– Tukien leikkausten vaikutus on pidettävä mahdollisimman pienenä. Jos suinkin mahdollista, irtisanomisista ja palvelurakenteiden pysyvästä rikkomisesta olisi pidättäydyttävä. Lomautukset ja oman varainhankinnan tehostaminen on aito vaihtoehto irtisanomisille.

Aaltonen sanoo uskovansa vahvasti, että jo vuoden päästä poliitikotkin havaitsevat järjestötukien leikkausten järkyttävät vaikutukset ja valtio löytää vuodelle 2026 lisärahoitusta.

– Nyt pitäisi löytää keinot selvitä 2025 kriisistä.

STEA-AVUSTUKSIA myönnetään niin sanottuina yleisavustuksina ja hanketukina. Yleisavustuksella katetaan tyypillisesti muun muassa toimistokuluja sekä hallinnon kuluja kuten palkanlaskentaa, tilavarauksia sekä käytännön suunnitelmien tekemistä. Hanketukea saa käyttää ainoastaan haetun hankkeen ilmoitettuihin kustannuksiin. Yleistukia ollaan leikkaamassa automaattisella prosentilla ensi vuodesta lukien.

Useilla järjestöillä on hankerahoituksella toimintaa, jota ei voida toteuttaa ilman toimitiloja ja hallintoa. Ministeriön päättämä yleisavustusten leikkaaminen estää Erton mukaan hankkeiden tukipalvelut. Tämä johtaa siihen, että on hankkeita, joilla on rahoitus, mutta ne joudutaan päättämään.

– Ministeriön on välttämätöntä muuttaa linjaustaan ja hyväksyä, että tässä kriisissä järjestö voi käyttää jo myönnettyä hankerahoitusta alkuperäistä suunnitelmaa joustavammin hankkeen tarvitsemiin palveluihin. Jos näin ei tehdä, tapetaan hyväksyttyjä ja tarpeellisia hankkeita, vaikka niille onkin rahoitus, Aaltonen sanoo.

VAPAAEHTOISTYÖTÄ ei voida hänen mukaansa ylläpitää, jos ei ole palkattua henkilökuntaa esimerkiksi kouluttamassa vapaaehtoisia tai järjestämässä vaikkapa vertaisryhmien kutsuja ja tapaamistiloja.

– Palkatun henkilökunnan vähentyminen jättää vapaaehtoiset ilman tukea. Vapaaehtoiset ohjaavat loistavasti kerhotoimintaa tai vastaavat auttavaan puhelimeen, mutta eivät he itseään kouluta, vuokraa tiloja tai etsi kerhoihin kutsuttavia.

Tyypillisiä Stean tukemana tuotettavia palveluja ovat muun muassa ikääntyneiden ja lapsiperheiden yksinäisyyttä sekä nuorten syrjäytymistä ehkäisevä työ. Tyypillistä toimintaa on myös vammaisten, päihderiippuvaisten ja maahanmuuttajien tukeminen sekä auttavat puhelimet. Merkittävä osa järjestöjen toiminnasta on ammattilaisten järjestämää ja vapaaehtoisten ohjaamaa.