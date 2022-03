Varoitus lapsen kuljettamisesta Ukrainasta: Voi täyttää lapsikaappauksen tunnusmerkit

Ilman huoltajaa paossa olevien lasten kuljettaminen Ukrainasta pois voi täyttää lapsikaappauksen tunnusmerkit. Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen ja Pelastakaa Lapset -järjestö muistuttavat, että lasten auttaminen on viranomaisasia eikä yksityishenkilöiden tule kuljettaa lapsia Ukrainasta ilman huoltajien lupaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Maasta toiseen maahan tehtäviin kuljetuksissa on riski, että omatoiminen, hyväntahtoinenkin lasten kuljettaminen täyttää lapsikaappauksen tunnusmerkit, tiedotteessa todetaan.

Lapsikaappauksella tarkoitetaan sitä, että lapsi kuljetetaan ilman huoltajan suostumusta toiseen Haagin lapsikaappaussopimuksen ratifioineeseen valtioon.

Entä onko Suomeen tuotu nyt Ukrainasta lapsia ilman heidän huoltajiaan?

- Ongelmana on se, että kukaan ei tiedä, onko näin tapahtunut vai ei. Tällä hetkellä tuloon Ukrainasta riittää se, että on passi mukana. Tulijoita ei siis rekisteröidä mihinkään, Pekkarinen täydensi STT:lle.

Pahat ihmiset kärkkyvät mahdollisuuksia

Lapsiasiavaltuutettu ja Pelastakaa Lapset muistuttavat, että ilman huoltajaa paossa olevien lasten tilanteen selvittäminen on ensisijaisesti viranomaisten tehtävä.

- Suomeen jo saapuneet, vailla virallista huoltajaa olevat lapset on saatettava välittömästi maahanmuutosta vastaavien viranomaisten tietoon ja lastensuojelun piiriin, tiedotteessa ohjeistetaan.

Lapsella tarkoitetaan YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti kaikkia alle 18-vuotiaita.

Pekkarisen mukaan lastensuojelun eurooppalaisten viranomaisten tiedoista on käynyt ilmi, että Ukrainasta on tuotu kokonaisia lastenkotien lapsiryhmiä, jotka on sijoitettu esimerkiksi kirkkojen tiloihin.

- Tässä on tarkoitettu hyvää, mutta silti syntyy riski, että lapsia katoaa tai joutuu vääriin käsiin. Myös ihmisiä, joilla on pahoja aikeita, lähtee liikkeelle tällaisissa tilanteissa, lapsiasiavaltuutettu varoittaa.

Raaimmissa tapauksissa lapset voivat joutua ihmiskauppiaiden tai muiden rikollisten toimijoiden käsiin – jopa seksuaaliväkivallan uhreiksi.

Kriisin kokeneet lapset tarvitsevat ammattiapua

Ukrainasta sotaa pakenevien ihmisten joukossa on paljon lapsia. Useat suomalaiset ovat vapaaehtoisesti lähteneet auttamaan sotaa pakenevia ihmisiä paikan päälle. He organisoivat myös pakolaisten hakumatkoja pääasiassa Puolasta.

Lapsiasiavaltuutettu ja Pelastakaa Lapset ry ymmärtävät hyvin ihmisten halun auttaa. Yksityishenkilöiden on kuitenkin muistettava, että paossa olevat lapset ovat äärimmäisen haavoittuvassa asemassa ja erityisen suojelun tarpeessa.

- Ukrainasta saapuvat lapset ovat kriisissä, he tarvitsevat ammattiapua. Lapsen avun tarvetta ei välttämättä osata tunnistaa hyvää tarkoittavissakaan verkostoissa, Pekkarinen sanoo.

Hän kehottaa myös Suomeen Ukrainasta saapuneita lapsiperheitä hakemaan yhteyden viranomaisiin.

- Näin lapsille voidaan taata palvelut, joihin he ovat oikeutettuja. Niitä ovat esimerkiksi oikeus terveydenhuoltoon, sosiaalipalveluihin ja koulunkäyntiin.

