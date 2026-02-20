Vasemmistoliitto ei suostunut velkasopuun – ”Kulloisellakin hallituksella pitää olla liikkumavaraa”

Vasemmistoliittoa parlamentaarisessa velkajarrutyöryhmässä edustava kansanedustaja Hanna Sarkkinen on jättänyt eriävän mielipiteen ryhmän raporttiin. Raportissa linjataan ylivaalikautinen rahoitusasematavoite seuraavalle 7 vuodelle sekä seuraavan vaalikauden rahoitusasematavoite. Demokraatti Demokraatti

Molemmissa asetetaan raja sille, kuinka syviä alijäämiä valtio, kunnat ja hyvinvointivaltiot saavat tehdä.

– Vasemmistoliitto jakaa tavoitteen julkisen talouden vahvistamisesta ja velkasuhteen kääntämisestä laskuun. Näemme kuitenkin ongelmallisena, että seuraavan vaalikauden rahoitusasematavoitteesta ja sopeutusmiljardeista linjataan jo tässä vaiheessa, Sarkkinen toteaa tiedotteessaan.

Työryhmä päätyi lopulta tiukempaan alijäämätavoitehaarukkaan, mitä laskelmissa oli hahmoteltu EU vaatimusten pohjalta. Tällä viikolla sovitusta alijäämätavoitteesta johdettavat sopeutusmiljardit asettuvat 8-11 miljardin haarukkaan. Taustalaskelmissa EU-säännöistä johdettava luku oli 7-8 miljardia.

– Prosessin aikana rahoitusasematavoitelaskelmat ja laskelmista johdettavat miljardit ovat muuttuneet moneen kertaan, jopa viikkojen sisällä, mikä osoittaa näiden laskelmien epävarmuuden ja tämän harjoituksen ongelmat.

RAPORTIN laskelmiin liittyy huomattavaa epävarmuutta ja ne päivittyvät vielä useaan otteeseen ennen vuotta 2027. Seuraavan vaalikauden rahoitusasematavoitetta päivitetään vielä joulukuussa 2026 kun Suomi saa komissiolta uuden viiteuran, joka kartoittaa kuinka paljon nettomenot saavat kasvaa.

Lopullinen EU-vaatimuksista johdettava rahoitusasematavoite selviää vasta eduskuntavaalien jälkeen kun uusi hallitus käy neuvottelut komission kanssa.

– Kukin hallitus päättää toimista vaalikauden rahoitusasematavoitteen saavuttamiseksi ja EU:n finanssipoliittisten sääntöjen noudattamiseksi. Näemme tarpeettomana sitoa seuraavan hallituksen käsiä talouspolitiikan toteuttamisessa. Kulloisellakin hallituksella pitää olla liikkumavaraa tehdä politiikkaa, joka ottaa huomioon sekä talouden että yhteiskunnan kantokyvyn, Sarkkinen sanoo.