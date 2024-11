Vasemmistoliitto esittää epäluottamusta Rantaselle, näin reagoivat muut oppositiopuolueet – “Tilanne vaikuttaa erittäin huolestuttavalta”

Vihreät on yhtymässä vasemmistoliiton sisäministeri Mari Rantasta (ps.) kohtaan esittämään epäluottamuslauseeseen. Perusteluna on Rantasen julkisuudessa esittämät näkemykset, jotka vaikuttavat olevan ristiriidassa kiintiöpakolaisia koskevaa sisäministeriön menettelyä koskevan yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunnon kanssa. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

Myös SDP harkitsee epäluottamuslauseeseen osallistumista pitäen asiaa vakavana.

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) kommentoi MTV:n uutisten mukaan 8. marraskuuta näin:

- Me emme tee kiintiöpakolaisten valintaa uskonnon perusteella. Me painotamme naisia, lapsia ja muita haavoittuvassa asemassa olevia. Meillä on toimittu tässä prosessissa aivan niin kuin ennenkin, Rantanen sanoi.

Rantasen mukaan kiintiöpakolaisten valintaprosessissa tehdään valintoja eri lähtömaiden välillä, mutta näin on hänen mukaansa tehty aina.

- Normaaliin prosessiin näissä kiintiöpakolaisten valinnoissa kuuluu se, että siellä tehdään painotuksia ihan joka vuosi, että katsotaan mistä otetaan. Mutta uskonto ei ole se peruste, vaan perusteet löytyvät laista, millä tavoin näitä tehdään ja sitten hallitus tekee päätökset.

- Tässä ei ole pyritty priorisoimaan kristittyjä. Me emme tee valintoja uskonnon perusteella, Rantanen sanoi.

VASEMMISTOLIITTO esittää epäluottamusta sisäministeri Mari Rantaselle (ps.), koska puolueen mukaan sisäministeri ei olisi puhunut totta sanoessaan, ettei uskonto ole ollut pakolaiskiintiössä valitsemisperusteena.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vetoaa tiedotusvälineissä julkaistuun sisäministeriön asiakirjaan ja yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomaan.

– Mediassa julkaistun asiakirjan ja yhdenvertaisuusvaltuutetun kertoman perusteella vaikuttaa selvältä, että sisäministeriön poliittinen johto on pyrkinyt suosimaan pakolaiskiintiössä kristittyjä muita uskontokuntia edustavien pakolaisten sijaan, vasemmistoliiton puheenjohtaja Koskela näkee tiedotteessaan.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen toteaa Demokraatille eduskunnassa, että julkisuudessa olleiden tietojen perusteella näyttää selvältä, että ministeri tai ministerit ovat syrjineet ihmisiä uskonnon perusteella.

– Jos näin on käynyt, se on tietysti laitonta ja se on väärin, vihreät eivät sitä hyväksy ja sen takia ollaan tukemassa epäluottamusta, ellei sitten ministeri pysty jotenkin selvittämään asiaa ja osoittamaan, että mitään syrjintää ei ole tapahtunut.

Tynkkynen toteaa vihreiden lähtökohdan olevan, että nykyisillä tiedoilla epäluottamus on paikallaan.

Tynkkysen mukaan kiintiöpakolaisjärjestelmä on tarkoitettu auttamaan kaikkein hädänalaisimpia ihmisiä.

– Ajatellaan vaikka Afganistanin naisten tilannetta. Siellä naiset haluavat paeta nimenomaan maan talibanien islamistista diktatuuria. Se, että heitä jätettäisiin auttamatta sillä perusteella, että he itse sattuvat olemaan muslimeja, on tosi irvokasta. Päinvastoin meidän pitäisi olla Afganistanin naisten tukena kaikin mahdollisin keinoin, Tynkkynen spekuloi mediatietojen pohjalta.

Afganistanissa taliban itse kutsuu hallitsemaansa valtiota Afganistanin islamilaiseksi emiirikunnaksi.

Vasemmistoliiton tiedotteessa todetaan, että ministeriön katsottaisiin painottaneen kristittyjä pyrkiessään valikoimaan pakolaisten lähtömaita. Sisäministeriön poliittinen johto pyrki muuttamaan pakolaisten uudelleensijoittamista koordinoivan UNHCR:n esitystä painottamalla syyrialaisten ja afganistanilaisten pakolaisten sijaan kongolaisia ja venezuelalaisia pakolaisia. Nämä vasemmistoliiton näkemykset perustunevat Iltalehden ja Ilta-Sanomien saamaan asiakirjaan ja mediatietoihin vaiheista pakolaiskiintiön kohdentamisesta päätettäessä.

SDP:N eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kommentoi Demokraatille tekstiviestitse SDP:n vaativan, että ministeri Rantanen avaa asian perinpohjaisesti eduskunnalle.

– Tähän mennessä tulleiden tietojen valossa tilanne vaikuttaa erittäin huolestuttavalta. On mahdollista, että epäluottamuslauseen mitta täyttyy, sen verran vakavista asioista on kysymys, Tuppurainen kommentoi.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen ja Liike nytin puheenjohtaja Harry Harkimo eivät vielä tuoreeltaan osanneet kommentoida mukanaoloaan epäluottamuslauseesta. He kuulivat vasemmistoliiton aikeista vasta ensimmäisen kerran Demokraatilta.

ILTALEHTI kysyi omassa uutisessaan kertoen nähneensä virkavalmistelussa tehdyn asiakirjan, jossa on todettu, että pakolaiskiintiön valmistelussa poliittiset preferenssit ovat kristittyjä, onko tällainen ohjaus annettu?

– Totean ihan ensimmäisenä siten, että meillä ei uskontoon perustuen tehdä näitä valintoja. Uskonto voi olla yksi vainon peruste, jolla nämä ihmiset ovat tulleet ylipäätänsä UNHCR:n pakolaisiksi toteamiksi ihmisiksi, jotka tarvitsevat uudelleensijoittamista, ministeri Rantanen vastasi lehdelle.

Ilta-Sanomat kirjoittaa, että tiedossa ei ole, kuka asiakirjan on laatinut.

Täydennetty klo 13.30 tiedolla, miten taliban itse mieltää hallintonsa.