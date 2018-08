Vasemmistoliitto haluaa kiristää ympäristöveroja ja varallisuuden verottamista – ”Ympäristökriisi on ratkaistava, ja se on tehtävä tavalla, joka ei kasvata tulo- ja hyvinvointieroja”

Vasemmistoliitto kiristäisi ympäristöveroja ja varallisuuden verottamista, jotta varsinkin pieni- ja keskituloisten verotusta voitaisiin keventää. Puolue julkisti tänään esityksensä verojärjestelmän uudistamiseksi eduskuntaryhmänsä kesäkokouksessa.

– Ympäristöverotuksen osalta hallituksen toiminta on ollut epäjohdonmukaista: esimerkiksi autoilun verotus huomioi päästöt hieman aiempaa paremmin, mutta samaan aikaan on kasvatettu teollisuuden uusiutumattoman energian verotukia ja pienennetty kaivosten sähköveroa, puolueen puheenjohtaja Li Andersson huomauttaa.

Andersson peräänkuulutti myös pääomatuloverojen tekemistä aidosti progressiivisiksi. Hän painottaa, että yksittäisten verojen sijaan oleellista on se, että verojärjestelmä kokonaisuudessaan pienentää tulo- ja varallisuuseroja. Verotusta on myös täydennettävä tulonsiirtojen ja kattavien julkisten hyvinvointipalveluiden avulla.

Vasemmistoliiton painottaa, että sen vero-ohjelma yhdistää kunnianhimoisen ilmastopolitiikan ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden.

– Tämä on suurin eromme esimerkiksi kokoomukseen nähden. Kokoomukselle ja Petteri Orpolle tärkeintä tuntuu olevan progressiivisten tuloverojen jatkuva leikkaaminen, regressiivisten verojen lisääminen ja hyvinvointivaltion rahoituspohjan rapauttaminen.

– Budjettiriiheen tultaessa valtiovarainministerillä on taas mielessään uusi tuloveroale. Petteri Orpon veropopulismi on haitallista ympäristölle, tasa-arvolle ja hyvinvoinnille.

Muina toimina vero-ohjelmassa esitetään muun muassa varallisuusveron palauttamista ja Ruotsin mallin mukaisen lentoveron kokeilemista. Samoin ympäristölle haitallisia verotukia karsittaisiin satojen miljoonien eurojen edestä muun muassa kohtuullistamalla teollisuuden energiaveropalautuksia.

– Vero- ja tukijärjestelmämme on aika sopeutua siihen valtavaan muutokseen, jonka keskellä elämme. Ympäristökriisi on ratkaistava, ja se on tehtävä tavalla, joka ei kasvata tulo- ja hyvinvointieroja, vaan kaventaa niitä. Vasemmistoliitolla on uskottava ratkaisu tähän aikamme suurimpaan haasteeseen, Andersson sanoi.

Vasemmistoliiton veropakettiin sisältyy myös kattava lista harmaan talouden ja verovälttelyn vastaisia toimia. Puolue haluaa tilkitä esimerkiksi veronkierrossa ja aggressiivisessa verosuunnittelussa menetetyt aukot. Puolue kertoo yhtenä monista esittämistään toimista haluavansa säätää pääomaa koskevan maastapoistumisvero alhaisen verotuksen maahan siirtyville verovelvollisille sekä tukkia puolueen mukaan Suomen kansallisessa lainsäädännössä olevat aggressiivisen verosuunnittelun ja verovälttelyn mahdollistavat aukot.