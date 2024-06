Vasemmistoliitto, SDP ja vihreät jättävät välikysymyksen elinkeinoministeri Wille Rydmanin asemasta

Oppositiopuolueet vasemmistoliitto, sosialidemokraatit ja vihreät jättävät ensi tiistaina yhdessä välikysymyksen elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps.) asemasta. Demokraatti Demokraatti

– Eduskunnan on nyt syytä keskustella, onko ministeri Rydmanin toiminta hänen ministeriaikanaan ollut sellaista, jota ministerin asemassa olevalta edellytetään. Vasemmistoliiton mielestä ministerin asemasta tehdyt häikäilemättömät hyökkäykset riippumatonta mediaa, toimittajia ja yksittäisiä ihmisiä kohtaan ovat kestämättömiä, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo sanoo tiedotteessa.

Puolueiden mukaan viimeaikaisten tapahtumien ja pääministeri Petteri Orpon (kok.) julkisuuteen antamien kommenttien myötä on noussut varteenotettava epäilys siitä, nauttiiko ministeri Rydman pääministerin ja kaikkien hallitusryhmien luottamusta. Orpo on sanonut, ettei Rydman voisi olla kokoomuksen ministeri.

– Voiko pääministerin mielestä hallituksessa olla ministeri, johon pääministerillä ei ole luottamusta ja jota ei koske samat eettiset säännöt kuin muita? Onko niin, että Rydman ei tee yhteistyötä pääministerin kanssa? Voiko pääministeri johtaa hallitusta niin, ettei tarvitse tehdä yhteistyötä elinkeinoministerin kanssa, sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kysyy.

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanteen mielestä tällaista asiaa ei oikeastaan pitäisi olla tarpeen käsitellä välikysymyksellä.

– Ministerinä on henkilö, joka on paitsi aikanaan käyttäytynyt asiattomasti, myös ministerin asemasta pyrkinyt mustamaalaamaan töitään tekeviä toimittajia ja vapaata mediaa. Rydmanin oman puolueen, pääministerin ja hallituskumppaneiden pitäisi osata vetää johtopäätökset siitä, mikä on ministerinä sopivaa ja mikä ei. Sellaista ei kuitenkaan ole nähty, joten välikysymys on tarpeen, jotta pääsemme kuulemaan missä hallituksen mielestä rajat kulkevat, Harjanne sanoo.