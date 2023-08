Vasemmistoliitto vaatii torjumaan työntekijöiden aseman heikennykset – Pekonen: ”On muistettava, että vielä toistaiseksi lakko-oikeus on täysimääräisesti voimassa”

Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm korosti tänään Lohjalla vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksessa pitämässään puheessa Yleisradion tärkeyttä suomalaisen tiedonvälityksen, kulttuurin ja sivistyksen kannalta. DEMOKRAATTI Demokraatti

Furuholm otti puheessaan kantaa myös viimeaikaiseen lehdistön- ja sananvapauskeskusteluun.

– Vapaa media tarkoittaa sitä, että vallanpitäjiä valvotaan, ei päinvastoin. Jos tiedotusvälineiden toiminnassa on jotain pielessä, tulee kritiikki pystyä yksilöimään. Asioiden kokeminen, uhriksi asettuminen ja löysä puolueellisuudesta syyttäminen ei riitä, Furuholm sanoi tiedotteensa mukaan.

Furuholm korosti, että Yleisradion asioista päätetään kaikkien puolueiden kesken parlamentaarisessa työryhmässä.

KANSANEDUSTAJA Minja Koskela (vas.) pitää hallitusohjelman asuntopoliittisia kirjauksia vastuuttomina. Koskela näkee kirjausten yhteisvaikutukset katastrofaalisina erityisesti suurten kaupunkien pienituloisille ihmisille.

– Hallituksen asuntopolitiikka tulee vaikeuttamaan kohtuuhintaisten kotien löytymistä. Kaupunkien segregaatiokehitys voimistuu ja pienituloisten edellytykset asua kasvukeskuksissa vähenevät. Miten esimerkiksi Helsingissä voidaan ratkaista työvoimapula, jos sairaanhoitajilla ja varhaiskasvattajilla ei ole kohta varaa asua täällä? Koskela kysyi Lohjalla pitämässään puheessa.

KANSANEDUSTAJA Mai Kivelä (vas.) peräsi eduskuntaryhmän kesäkokouspuheessaan vastuuta ekokriisin torjunnasta.

– Orpon hallitus uskoo pistemäisiin ratkaisuihin ja teknologian kehitykseen, vaikka ympäristökriisi ei ratkea muutoin kuin aidolla siirtymällä pois tuhoavasta fossiilitaloudesta puhtaaseen, planeetan rajojen sisään mahtuvaan talouteen, Kivelä totesi.

– Orpon hallitus tuntuu ajattelevan, että voidaan vain lisätä ja helpottaa vihreää teollisuutta. Se ei hahmota, että haitallista toimintaa pitää samalla rajoittaa ja poistaa.

VASEMMISTOLIITON kansanedustaja, puolueen ensimmäinen varapuheenjohtaja Veronika Honkasalo sanoi eduskuntaryhmän kesäkokouspuheessa, että Orpon hallituksen politiikka johtaa paitsi köyhyyden syvenemiseen, myös keskiluokkaisten ihmisten putoamiseen köyhyyteen. Hänen mukaansa vasemmiston tehtäväksi jää osoittaa, ettei tämä ole kenenkään etu.

Honkasalon mukaan oikeistolaiset poliitikot ovat vieraantuneet pienituloisen arjesta ja elämästä.

– Kun hallituksen johtavien poliitikkojen oma eletty todellisuus on kaukana pienituloisten arjesta, on massiivisia leikkauksia helpompaa viedä läpi. Ne eivät kosketa lainkaan, Honkasalo sanoi tiedotteensa mukaan.

Hänen mukaansa uusi hallitusohjelma ja paisuneet vaalibudjetit osoittavat, että suunta on huolestuttava.

– Vaalitukea saavat todennäköisimmin ne ehdokkaat, jotka ajavat yritysmaailman etuja. Muilla teemoilla kampanjoivien on vaikea kilpailla näkyvyydestä. Tämänhetkinen tilanne ei ole terve, Honkasalo totesi.

Hän sanoi olevansa kyllästynyt poliitikkoihin, jotka surkuttelevat vähävaraisten perheiden asemaa, mutta leikkaavat juuri heiltä päästessään valtaan.

Honkasalo sanoi, että yhteiskuntaamme ei uhkaa ainoastaan eriarvoistava ja köyhyyttä syventävä talouspolitiikka, vaan myös ”hallituksen silmien ummistaminen” ilmastonmuutokselta ja globaaleilta terveysuhilta.

– On järkyttävää, ettei koronapandemia ole herättänyt hallitusta siihen, että pandemioiden syntymekanismi on nimenomaan turkistarhojen tehotuotanto-olosuhteissa. Turkistarhauksen lopettamisen puolesta puhuvat jo epäeettiset olosuhteet ja eläinten kärsimys. Ihmisten turvallisuudesta huolehtimisen pitäisi olla viimeinen niitti.

Honkasalo vaati Suomea lopettamaan turkistarhauksen ja hallitusta suunnittelemaan pikaisesti, miten tarhaajia tuetaan uudelleenkouluttautumisessa ja siirtymisessä kestävämpään elinkeinoon. Turkistarhauksen lopettamista puheessaan vaati myös Mai Kivelä.

KANSANEDUSTAJA Aino-Kaisa Pekonen tyrmäsi omassa kesäkokouspuheenvuorossaan Orpon hallituksen työelämälinjaukset ja katsoi Suomen saaneen ”historiansa työntekijävastaisimman hallituksen”.

– Maan hallitus on päättänyt käydä yksipuolisesti työntekijöiden kimppuun ohjelmalla, joka heikentää suomalaisen työelämän laatua sekä työntekijöiden asemaa, työehtoja ja toimeentuloa. Oikeistohallitus rakentaa työpaikoille pelon ilmapiiriä ja yrittää viedä työntekijöiltä keinot puolustaa itseään, Pekonen summasi tiedotteensa mukaan näkemystään hallitusohjelmasta.

Pekonen luonnehti hallituksen työelämäpolitiikkaa myös ”naisvihamieliseksi”.

– Kun hallitusohjelmassa puhutaan niin sanotusta ”vientivetoisesta työmarkkinamallista”, tarkoittaa se Suomeksi sanottuna palkankorotuskattoa. Hallitus on valmistelemassa palkankorotuskattoa juuri niille sote- ja kunta-alan työntekijöille, jotka ovat hiljattain saaneet palkkaohjelman, jolla heitä yritetään nostaa palkkakuopasta.

– Kun edellinen oikeistohallitus leikkasi työntekijöiltä kiky-sopimuksella, on nykyinen oikeistohallitus radikaalimpi ja pyrkii sementoimaan naisvaltaisten alojen palkkakuopan pysyvästi. Samalla se puuttuu räikeällä tavalla sopimiseen vapauteen työmarkkinoilla ja uhkaa pahentaa sote-alan työvoimapulaa merkittävästi, Pekonen sanoi.

Pekosen mukaan vasemmiston ja koko työväenliikkeen tärkein tehtävä on pyrkiä torjumaan historiallisen suuret heikennykset työntekijöiden asemaan.

– Vaikka oikeistohallitus haluaa puuttua poliittisiin lakkoihin ja päästä sakottamaan työntekijöitä lakkoihin osallistumisesta, on muistettava, että vielä toistaiseksi lakko-oikeus on täysimääräisesti voimassa. Toisinaan oikeuksia on myös muistettava käyttää, ettei niitä viedä pois, Pekonen totesi tiedotteensa mukaan.

KANSANEDUSTAJA Hanna Sarkkinen arvosteli omassa puheenvuorossaan kovin sanoin Petteri Orpon (kok) hallituksen yhteiskunnallista eriarvoisuutta kasvattavaa politiikkaa.

– Orpon hallitus perustelee palkansaajien aseman heikennyksiä sekä pienituloisilta työssäkäyviltä ja työttömiltä lapsiperheiltä leikkaamista sillä, että valtion talous pitää laittaa kuntoon. Kun katsomme tarkemmin hallituksen ohjelmaa huomaamme kuitenkin, ettei kyse ole niinkään julkisen talouden tasapainottamisesta kuin ideologisesta ja radikaalista oikeistopolitiikasta, Sarkkinen sanoi puhuessaan puolueensa eduskuntaryhmän kokouksessa Lohjalla keskiviikkona.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Laura Meriluoto syytti

omassa puheenvuorossaan hallituksen tehneen ideologisen valinnan.

– Vahvoista välitetään ja heikoimpien ahdinkoa lisätään, Meriluoto sanoi.

Edellisessä hallituksessa sosiaali- ja terveysministerinä toimineen Sarkkisen mukaan hallituksen kaavailemien sosiaaliturvaleikkausten valtiolle tuoma ”säästö” on samaa suuruusluokkaa kuin mitä verotusta aiotaan keventää.

– Pienituloisilta otetaan samalla kun suurituloisille annetaan uusia veronalennuksia, jotka heikentävät julkista taloutta. Suurituloisimmat saavat oikein erityisen kädenojennuksen, kun niin sanottua solidaarisuusveroa kevennetään. Mitä tämä on, jos ei puhdasoppista oikeistopolitiikkaa? Sarkkinen kysyi tiedotteensa mukaan

Esimerkiksi listaamattomien yhtiöiden omistajien verotuen kohtuullistaminen, pääomatuloverotuksen progressiivisuuden lisääminen, suurten omaisuuksien ja perintöjen verotuksen maltillinen kiristäminen, osinkoverosta vapautettujen yhteisöiden maltillinen lähdevero sekä ympäristölle haitallisten yritystukien karsiminen toisivat Sarkkisen mukaan valtion kassaan enemmän kuin mitä hallitus ”itse keksimänsä pakon” edessä hyvinvointivaltiosta karsii.

LAURA Meriluoto kritisoi vahvasti ”hallituksen ihmisoikeuksien vastaista politiikkaa”.

– Maailman pakolaistilanne on tällä hetkellä historiallisen vakava ja Välimereen kuolee valtavasti turvaan pyrkiviä pakolaisia. Samalla Suomen hallitus aikoo puolittaa pakolaiskiintiön ja leikata kehitysyhteistyörahoista, mikä tietenkin osuu pahasti erittäin haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin, erityisesti tyttöihin ja naisiin, Meriluoto totesi tiedotteensa mukaan.

Meriluoto totesi, että Suomeen tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa muun muassa hoivapalveluiden turvaamiseksi, mutta siitä huolimatta hallitus lähettää rajojen ulkopuolelle vahvan viestin siitä, että tänne ei kaivata uusia tulijoita.

– Ja nekin, jotka otetaan vastaan, eivät saa perhettään tänne tai ainakin se on hyvin vaikeaa. Ei ole liioittelua sanoa, että tietynlaista kolonialismia se on tämäkin, kun ihmiselle ei anneta oikeutta koko elämään, vaan hänestä halutaan vain hyötyä.