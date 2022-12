Vasemmistoryhmä: EU-parlamentin on selvitettävä, mitä on tapahtunut – sosialistiryhmä tuomitsi korruption

EU-parlamentin vasemmistoryhmä (GUE/NGL) vaatii, että europarlamentissa puhjennut lahjusskandaali pitää ottaa ensi viikon täysistunnon asialistalle, jotta parlamentti voi selvittää tapauksen yksityiskohdat ja harkita toimia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ryhmä katsoo, että parlamentissa on selvitettävä mitä on tapahtunut ja keitä jupakkaan on sekaantunut. Vasemmistoryhmään kuuluu Suomesta vasemmistoliitto.

EU-parlamentin puhemies, maltalainen Roberta Metsola kommentoi tapahtumaa lauantaina aamupäivällä todeten, ettei parlamentti voi kommentoida tapausta tarkemmin, mutta tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa.

- Euroopan parlamentti vastustaa korruptiota. Tässä vaiheessa emme voi kommentoida meneillään olevia tutkimuksia muutoin kuin vahvistamalla, että teemme yhteistyötä kaikkien asiaankuuluvien lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten kanssa, Metsola tviittasi.

Korruptionvastainen Transparency International -järjestö totesi kannanotossaan, ettei uusi jupakka ole yksittäinen tapaus.

- Vuosikymmenten ajan EU-parlamentti on antanut rankaisemattomuuden kulttuurin kehittyä samalla, kun säännöt ovat löyhät ja riippumaton eettinen valvonta olematonta. Jokainen yritys parantaa vastuullisuutta tyssää parlamentin hallitsevaan puheenjohtajakokoukseen, moitti järjestön johtaja Michiel van Hulten kannanotossaan.

Belgian poliisi otti eilen kiinni parlamentin sosialistiryhmää (S&D) edustavan kreikkalaisen varapuhemiehen Eva Kailin ja neljä muuta ihmistä.

MEDIATIETOJEN mukaan tutkinta keskittyy Qatarin epäiltyihin yrityksiin lahjoa parlamentin italialaista jäsentä vuosina 2004-2019.

Belgialaismedian mukaan yhden kiinniotetuista kerrotaan olevan Eva Kailin puoliso ja toisen entinen pitkäaikainen sosialistinen europarlamentaarikko, italialainen Pier-Antonio Panzeri, joka oli parlamentin jäsen vuosina 2004-2019. Panzeri on toiminut parlamenttiuransa jälkeen perustamansa ihmisoikeusjärjestö Fight Impunityn johdossa.

Korruptiotutkinnan johdosta Kaili on erotettu Kreikan sosialistisesta Pasok-puolueesta puoluejohtaja Nikos Androulakisin päätöksellä. Puolue tiedotti asiasta Twitterissä. Sosialistiryhmä tuomitsi korruption ja vaati kannanotossaan, että parlamentti panee jäihin päätökset, jotka koskevat Persianlahden maita koskevien viisumirajoitusten keventämistä.

Tapauksen poikkeuksellisuutta korostaa se, että europarlamentaarikoilla on parlamentaarinen koskemattomuus. Europarlamentaarikon toimia ei voida tutkia eikä häntä voi pidättää tai haastaa oikeuteen hänen ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestysten perusteella.

Koskemattomuus pätee sekä kotimaassa että toisissa jäsenmaissa. Poikkeus on se, että koskemattomuuteen ei voi vedota silloin, kun parlamentin jäsen jää kiinni itse teosta eli rysän päältä.

Uutista päivitetty kauttaaltaan klo 13.10