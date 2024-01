Vastaamo-tutkinnassa tehtiin valeosto – syyttäjien mukaan rahat päätyivät syytetyn tilille

Vastaamo-oikeudenkäynnissä tuotiin maanantaina ilmi uutta näyttöä, joka syyttäjien mukaan tukee syytteitä Aleksanteri Kivimäkeä vastaan.

Syyttäjien mukaa keskusrikospoliisi (KRP) teki tietomurron jälkeen valeoston Vastaamon kiristäjän bitcoin-osoitteeseen. Erinäisten mutkien kautta ja muututtuaan monero-virtuaalivaluutaksi rahat päätyivät Kivimäelle kuuluvalle pankkitilille, syyttäjät kertoivat.

Syyttäjien mukaan valeosto tehtiin pian tietomurron jälkeen syksyllä 2020. Sitä koskeva lisätutkintapöytäkirja valmistui viime kuussa.

Kivimäki kiisti oikeudessa poliisin löydökset ja sanoi, että rahojen liikkeitä ei ole pystytty selvittämään poliisin kertomalla tavalla.

KIVIMÄEN kuuleminen jatkui Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa maanantaina syyttäjien osuudella. Syyttäjät Pasi Vainio ja Bo-Niklas Lundqvist kysyivät Kivimäeltä muun muassa hänen asuinpaikoistaan, käyttämistään nettiyhteyksistä sekä toimeentulostaan rikosten tekoaikana ja ennen sitä.

Syyttäjät ovat esittäneet, että tietomurron ja kiristyksen motiivi olisi ollut taloudellinen. Kivimäki sanoi, ettei vuosina 2019-2020 varsinaisesti tarvinnut tuloja, koska hänellä oli kryptovaluuttasäästöjä.

- Minulla oli tuolloin merkittäviä määriä aiemmin hankittuja kryptovaluuttoja, jotka arvonnousun takia olivat huomattavan arvokkaita, Kivimäki sanoi.

Huomiota herätti, että Kivimäellä oli vaikeuksia vastata syyttäjien kysymykseen siitä, milloin hän oli avioitunut lapsensa äidin kanssa.

- Olisikohan se päivätty 2018? Tarkasta päivämäärästä ei ole käsitystä, hän vastasi.

Vuonna 2020 Kivimäki oli kuitenkin asunut osan aikaa Lontoossa toisen naisen kanssa. Syyttäjien mukaan naisen asuntoon on paikannettavissa nettiyhteys, joka yhdistyy Kivimäkeen sekä tutkinnan keskiössä olleeseen virtuaalipalvelimeen.

Kivimäen mukaan hän kuitenkin erosi naisesta melko pian ja muutti eri osoitteeseen.

KIVIMÄKI vastaili kysymyksiin enimmäkseen rauhallisesti, kuten ensimmäisenä kuulemispäivänä perjantaina, jolloin kysymykset esitti hänen oma puolustuksensa.

Muutaman kerran syyttäjien ja Kivimäen sananvaihto kävi kiivaammaksi muun muassa silloin, kun syyttäjät sanoivat Kivimäen muuttaneen kertomustaan eräästä asiasta perjantaihin nähden. Kivimäki arveli, että syyttäjät olivat tehneet virheen muistiinpanoihinsa ja korotti ääntään väittäen, ettei “ole koskaan sanonut niin”.

Kivimäki on arvostellut KRP:n esitutkintaa ja sanonut, että tutkinnassa on noussut esiin henkilöitä ja seikkoja, joita ei ole selvitetty tarpeeksi. Hänen puolustuksensa on pyytänyt joistakin asioista lisätutkintaa.

Kivimäki toi useassa vastauksessaan esille seikkoja, jotka hänen mukaansa liittävät toisen henkilön esimerkiksi poliisin tutkimiin palvelimiin. Kivimäen pitkään tuntema amerikkalaismies ja Kivimäki suunnittelivat yhteisen yrityksen perustamista ennen Vastaamon tietomurtoa. Kivimäen mukaan palvelimia oli vuokrattu yritystoimintaa varten.

Yhdysvaltojen liittovaltion poliisi FBI oli kuulustellut miehen kesäkuussa. Mies oli kieltäytynyt vastaamasta kysymyksiin vedoten Yhdysvaltojen perustuslain mukaiseen yksityisyydensuojaan.

MEDIA oli Kivimäen kuulemisessa paikan päällä Espoon Otaniemessä, mutta tietomurron uhrien suuren määrän takia ja heidän henkilöllisyyksiensä suojaamiseksi he saivat seurata oikeudenkäyntiä videoyhteydellä siihen erikseen varatusta, salaisesta paikasta.

Syyttäjät vaativat Kivimäelle, 26, seitsemän vuoden vankeusrangaistusta yhteensä yli 21 000 uhriin kohdistuneista rikoksista. Kivimäkeä syytetään törkeästä tietomurrosta, liki 9 600 törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä, yli 21 300:sta törkeän kiristyksen yrityksestä sekä 20 törkeästä kiristyksestä. Hän on kiistänyt kaikki syytteet.

Pääkäsittelyn on määrä jatkua helmikuun loppuun asti. Käsittelyn päätteeksi ilmoitetaan, milloin tuomio annetaan.

SYYTTÄJIEN mukaan Kivimäki murtautui marraskuussa 2018 yksin tai tuntemattomaksi jääneiden ihmisten kanssa Vastaamon tietojärjestelmään ja latasi 33 000 ihmisen tiedot sisältäneen potilastietokannan itselleen.

Potilastietojen levittämisen ja niillä kiristämisen epäillään alkaneen syksyllä 2020. Syyttäjien mukaan Kivimäki lähetti tuolloin Vastaamolle sähköpostitse kiristysviestin, jossa hän vaati yritystä maksamaan hänelle 40 bitcoinia, mikä vastasi 366 000:ta euroa. Rahasummaa vaadittiin vastineeksi siitä, ettei potilaiden tietoja julkaista.

Kun vaatimuksiin ei suostuttu, Kivimäki alkoi syyttäjien mukaan julkaista potilastietoja lokakuun lopulla 2020. Tietoja julkaistiin pääosin Tor-verkossa. Tämän jälkeen Kivimäki lähetti syyttäjien mukaan kiristysviestin Vastaamon potilastietokannassa olleille ihmisille. Osa uhreista maksoi vaaditun summan.

Poliisi alkoi tutkia Vastaamon tapausta syksyllä 2020. Kivimäki otettiin kiinni viime vuoden helmikuussa Ranskassa Pariisin lähellä sijaitsevassa Courbevoien kunnassa.

Ranskalaismedian mukaan paikallinen poliisi meni asuntoon kotihälytystehtävälle ja asunnossa ollut mies näytti poliisille romanialaisia henkilöllisyyspapereita. Poliisin tarkastaessa miehen tietoja kävikin ilmi, että hän oli Vastaamo-tietomurrosta epäilty suomalaismies.

Maria Rosvall / STT