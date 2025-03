”Vastuuta teoista on pakoiltu kuukausien ajan” – vasemmistoliiton ryhmä kannattaa vihreiden epäluottamusesitystä

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä kannattaa vihreiden tekemää epäluottamusesitystä sisäministeri Mari Rantaselle (ps.). Demokraatti Demokraatti

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä toteaa tiedotteessaan, että Rantasella ei ole yhdenvertaisuusvaltuutetun kannanoton jälkeen edellytyksiä jatkaa tehtävässään. Ministeri Rantanen on ryhmän mukaan rikkonut yhdenvertaisuuslakia ja perustuslain yhdenvertaisuusperiaatetta pakolaiskiintiön kohdentamisen valmistelussa.

– On aivan yksiselitteistä, että ministerin on noudatettava lakia ja toimittava perustuslain mukaisesti. Nyt näin ei ole tapahtunut ja vastuuta teoista on pakoiltu kuukausien ajan. Pääministeri Petteri Orpolla (kok.) olisi nyt tilaisuus reagoida asiaan, mutta tämänaamuisten tietojen perusteella hän jättää sen käyttämättä, kansanedustaja ja vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Timo Furuholm sanoo.

Vielä marraskuussa pääministeri Orpo sanoi kyselytunnilla kunnioittavansa yhdenvertaisuusvaltuutetun selvitystä ja odottavansa sen tuloksia.

YHDENVERTAISUUSVALTUUTETTU tutki sisäministeriön poliittisen johdon toimintaa pakolaiskiintiön valmistelussa lokakuusta 2024 alkaen. Perustellun kannanoton mukaan syrjintää on tapahtunut sisäministeriön poliittisen johdon pyrkiessä suosimaan kristittyjä pakolaisia muiden kustannuksella.

Vasemmistoliitto esitti ministeri Rantaselle epäluottamusta jo viime marraskuussa asian tultua julkisuuteen.