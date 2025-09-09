Palkittu politiikan aikakauslehti.
9.9.2025 05:41 ・ Päivitetty: 9.9.2025 05:41

VATT: Suojaosien poisto ei romahduttanut osa-aikatyötä tekevien työttömien määrää

Kuvankäsittely Timo Sparf

Suomessa osa-aikatyötä tekevien työttömien määrä ei ole romahtanut työttömyysturvan ja asumistuen suojaosien poiston jälkeen. Asiasta kertoo Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Keskuksen mukaan palkkatuloja saaneiden työttömien keskimääräinen osuus laski 12 kuukaudessa kuusi prosenttiyksikköä ansiopäivärahan saajilla. Kelan työttömyysetuuksien saajilla pudotusta oli viisi prosenttiyksikköä.

Kokoomuksen Petteri Orpon hallitus poisti suojaosat viime vuoden huhtikuussa.

Aiemmin ensimmäiset 300 euroa ansiotuloja kuukaudessa eivät vähentäneet etuuksia. Suojaosan poiston jälkeen ansiotulot vähentävät etuuksia heti ensimmäisestä eurosta alkaen.

