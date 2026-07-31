Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Urheilu

31.7.2026 06:03 ・ Päivitetty: 31.7.2026 06:03

Vauhti kiihtyy Fifa-kohussa, järjestö valittaa ”virheellisestä uutisoinnista” – ”Kukaan ei ole myymässä jalkapalloa”

AFP / LEHTIKUVA

Globaalia jalkapalloa järisyttävä kohu Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan suunnitelmista myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille sai uutta käännettä perjantaina Fifan vastatessa kritiikkiin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

- Kukaan ei ole myymässä jalkapalloa. Arvostamme julkista palautetta ja asiasta osoitettua huolta ja vahvistamme jatkavamme sitoutumista avoimeen ja demokraattiseen konsultaatioon, järjestö tiedotti ja valitteli myös prosessin tulleen häirityksi ”virheellisen uutisoinnin” myötä.

Kaikki (55) Euroopan jalkapalloliiton Uefan kansalliset jäsenliitot äänestivät torstaina jalkapallon MM-kisojen mahdollisen boikotoinnin puolesta. Boikotti koskisi kaikkia Fifan kilpailuja, kuten miesten ja naisten MM-kisoja sekä seurajoukkueiden MM-kisoja.

Myöhemmin torstaina myös Pohjois- ja Keski-Amerikan sekä Karibian alueen jalkapallon kattojärjestö, 41 jäsenen Concacaf ilmoitti vastustavansa Fifan suunnitelmia.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Jukka Sammalisto

Elokuva
31.7.2026
Arvio: Edes Isabelle Huppert ei pelasta elokuvaa upporikkaasta perijättärestä ja onnenonkijasta
Lue lisää

Susanna Luikku

Kirjallisuus
30.7.2026
Arvio: Taistelu arktisesta alueesta muuttaa myös Suomen asemaa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU