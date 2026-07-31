Vauhti kiihtyy Fifa-kohussa, järjestö valittaa ”virheellisestä uutisoinnista” – ”Kukaan ei ole myymässä jalkapalloa”

Globaalia jalkapalloa järisyttävä kohu Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan suunnitelmista myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille sai uutta käännettä perjantaina Fifan vastatessa kritiikkiin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Kukaan ei ole myymässä jalkapalloa. Arvostamme julkista palautetta ja asiasta osoitettua huolta ja vahvistamme jatkavamme sitoutumista avoimeen ja demokraattiseen konsultaatioon, järjestö tiedotti ja valitteli myös prosessin tulleen häirityksi ”virheellisen uutisoinnin” myötä.

Kaikki (55) Euroopan jalkapalloliiton Uefan kansalliset jäsenliitot äänestivät torstaina jalkapallon MM-kisojen mahdollisen boikotoinnin puolesta. Boikotti koskisi kaikkia Fifan kilpailuja, kuten miesten ja naisten MM-kisoja sekä seurajoukkueiden MM-kisoja.

Myöhemmin torstaina myös Pohjois- ja Keski-Amerikan sekä Karibian alueen jalkapallon kattojärjestö, 41 jäsenen Concacaf ilmoitti vastustavansa Fifan suunnitelmia.