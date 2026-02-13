Politiikka
13.2.2026 07:02 ・ Päivitetty: 13.2.2026 07:04
Väyrynen Grönlantiin: Lähden osoittamaan tukea alueelle
Suomesta lähtee kahden vaikuttajan delegaatio Grönlantiin: Pohjoismaiden neuvoston presidentti, kansanedustaja Ville Väyrynen (kok.) ja opetusministeri Anders Adlercreutz (rkp) vierailevat saarella ensi viikon alussa muutaman päivän ajan.
Suomi on paraikaa neuvoston puheenjohtajamaana. Väyrynen sanookin neuvoston presidenttinä haluavansa tutustua Yhdysvaltain havitteleman alueen toimintaan ja erityispiirteisiin. Kyseessä on myös suomalaisten lipunnäyttö Tanskan ja muiden pohjoismaiden puolesta.
– Keskeisenä tavoitteena on edistää vuoropuhelua ja osoittaa tukea Grönlannille, Ville Väyrynen sanoo tiedotteessaan.
Kaksikko tapaa Grönlannin hallituksen ja parlamentin edustajia sekä vierailee alueen tanskalaisissa sotilaskohteissa.
VIIMEKSI tammikuussa, kun Suomi lähetti kaksi sotilasedustajaansa Grönlantiin, ulkoministeri Elina Valtonen (kok) joutui jälkeenpäin selittämään asiaa Yhdysvaltain diplomaattikunnalle. Alueen omistussuhteista pitkään kiistaa käynyt Donald Trumpin hallinto ei ole katsonut hyvällä Tanskan ja Grönlannin puolelle asettautumista.
