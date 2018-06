”Väyrysen laittomasti kutsuma Terijoen hallitus ei nauti mitään asemaa” – Taistelu kansalaispuolueen vallasta jatkuu

Kansalaispuolue aikoo jättää poliisille tutkintapyynnön europarlamentaarikko Paavo Väyrysen toiminnasta, puolueen nimenkirjoittaja Sami Kilpeläinen kertoo tiedotteessa.

Kilpeläinen katsoo Väyrysen esiintyneen laittomasti kansalaispuolueen nimissä. Väyrynen sanoo puolestaan aikaisemmin maanantaina kansalaispuolueen nimissä lähettämässään tiedotteessaan palanneensa tänään puolueen puheenjohtajaksi ja perustavansa puolueelle eduskuntaryhmän.

Tällä hetkellä laksi kilpailevaa ryhmää katsoo edustavansa kansalaispuoluetta. Kiista koskee kansalaispuolueen hallituksen 2.2.2018 järjestämiä kaksia erillisiä vuosikokouksia. Kyseisenä päivänä klo 11:30 kokousti Väyrysen-siipi ja klo 16:15 Kilpeläisen-siipi. Kokouksista tuli sunnuntaina kuluneeksi kolme kuukautta.

– Klo 16.15 Kilpeläisen ja Katteluksen johdolla pidetyn yleisen kokouksen laillisuutta vastaan on nostettu moitekanne. Sen päätösten täytäntöönpano on käräjäoikeuden ratkaisulla keskeytetty. Edessä on oikeudenkäynti ja valitusprosessi, kansalaispuolueen väyrysläinen siipi kertoo tänään lähettämässään tiedotteessa.

Klo 11.30 pidettyä yleistä kokousta ei sen sijaan ole kolmen kuukauden määräajassa moitittu, joten sen päätökset ovat saaneet lainvoiman. Tämän kokouksen ajasta ja paikasta oli sovittu ennakkoon kaikille jäsenille lähetettyjen sähköpostiviestien välityksellä, ja siihen osallistui puolueen äänioikeutettujen jäsenten selkeä enemmistö. Päätökset tehtiin yksimielisesti, vaikka mukana olleista kaksi osallistui myös toiseen kokoukseen, tiedotteessa kerrotaan.

Tänään maanantaina kansalaispuolueen hallitus piti kokouksen, jossa Seppo Hauta-aho pyysi eroa puheenjohtajan tehtävästä. Hänen tilalleen hallituksen ja samalla puolueen puheenjohtajaksi valittiin tiedotteen mukaanVäyrynen. Hauta-aho valittiin puoluesihteerin tehtävään.

Kilpeläinen ei kuitenkaan aio luovuttaa puoluetta ilmeisesti ilman taistelua.

– Paavo Väyrynen on erotettu puolueesta eikä hänellä ole mitään asemaa puolueessa. Lisäksi hänen laittomasti kutsuma Terijoen hallituksensa ei nauti mitään asemaa, Kilpeiläinen kirjoittaakin omassa tiedotteessaan.

Kilpeläisen johtama siipi päätti maaliskuussa erottaa Väyrysen kansalaispuolueesta. Helsingin käräjäoikeus on keskeyttänyt erottamispäätöksen täytäntöönpanon. Väyrynen puolestaan järjestää tiistaina tiedotustilaisuuden klo 15:00.