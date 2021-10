Veikkauksen edunsaajien leikkaukset eivät ehkä toteudukaan – SDP:n Mäkynen: ”Oli ehkä vähän ennenaikaista tiedottaa”

– SDP haluaa löytää ratkaisun kulttuuri- ja muiden järjestöjen rahoitukseen. On tärkeää, että viisikko on valmis tarttumaan asiaan Sanna Marinin (sd.) johdolla, SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen tviittasi tänä iltana. Johannes Ijäs Demokraatti

– Tänään tiedotetut uhkakuvat voidaan vielä välttää, Mäkynen kirjoitti.

Veikkaus-tuottojen pienentyminen johtaa väistämättä kulttuurialan työpaikkojen karsimiseen ensi vuonna, tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) arvioi tänään.

Kurvinen piti päivällä tiedotustilaisuuden.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, miten rahapelitoiminnasta rahoitusta saavien edunsaajien valtionrahoitusta leikataan ensi vuonna. Summa olisi Kurvisen mukaan kaiken kaikkiaan 43 miljoonaa euro, kulttuurista, liikunnasta, urheilusta ja tieteestä.

Summasta kulttuuriin kohdistuu noin 18 miljoonan, liikuntaan ja urheiluun 12 miljoonan, tieteeseen noin kahdeksan ja nuorisotyöhön reilun neljän miljoonan leikkaus.

Mäkysen tviitistä on kuitenkin pääteltävissä, ettei asia ole kirkossa kuulutettu.

– Ei tämä ole kiveen hakattu vielä, vaan prosessi on käynnissä, Demokraatin illalla puhelimitse tavoittama Mäkynen sanoo.

– Oli ehkä vähän ennenaikaista tiedottaa asiasta, kun prosessi on kesken, Mäkynen puolestaan kommentoi Demokraatille Kurvisen toimintaa.

– On ollut koko ajan selvää, että kulttuurialan, liikunnan, urheilun ja tieteen leikkauksien estämiseksi halutaan löytää lisärahoitus. On sovittu, että viisikko vielä keskustelee asiasta, Mäkynen painottaa.

Hän on myös jakanut asiasta pääministeri Sanna Marinin tviitin.

– Veikkauksen tuloutuksen pudotus on järjestökentälle vaikea. Erityisen vaikean tilanteesta tekee korona-aika ja edessä oleva jälleenrakennustyö. Viisikko tarkastelee järjestöjen rahoitusta syksyn budjettiprosesseissa ja etsii ratkaisua asiaan. #kulttuuri #liikunta #nuoriso #sote, Marin on tviitannut.

Mistä rahoitus sitten löytyisi? Mäkynen muistuttaa, että muun muassa täydentävän talousarvioesityksen tekeminen on vielä kesken.

– Aina tietysti on myös lisätalousarvioita, joilla poliisikysymys esimerkiksi päätettiin hoitaa, hän toteaa.

Kurvisen tiedottamiin leikkauksiin on otettu tänään voimakkaasti kantaa Veikkauksen edunsaajatahoista. Mäkynen sanookin, että nyt ainakin tiedetään, mitä on pelissä. Hän toteaa ymmärtävänsä, että palaute on ollut voimakasta.

