”Velkaa otetaan ja säästöpossu rikotaan” – Tuppurainen syyttää hallitusta itse aiheuttamiensa ongelmien paikkailusta

Petteri Orpon (kok.) hallitus ei kyennyt korjaamaan oman talouspolitiikkansa virheitä myöhään tiistaina saavutetulla budjettisovullaan, toteaa SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. Demokraatti Demokraatti

Budjettineuvottelut saatiin kasaan sen jälkeen, kun hallitus löysi yhteisen näkemyksen rivejään viime päivinä hajottaneesta rasismikohusta.

– Silti on ilmeistä, etteivät kaikki hallituspuolueet jaa ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden arvoja, jotka kuuluvat suomalaiseen yhteiskuntaan, Tuppurainen toteaa tiedotteessaan.

Hallitus on Tuppuraisen mukaan itse aiheuttanut toimillaan ongelmia, joita se nyt riihessä paikkailee.

– Rikkaita suosivat veronkevennykset ja hövelit yhteisöveronalennukset ovat esimerkkejä toimista, joita nyt paikkaillaan leikkauksilla ja kirjanpitokikkailulla. Yli satatuhatta vuodessa ansaitsevien veronalennukset rahoitetaan muun muassa kuntien valtionosuuksia leikkaamalla.

– Suomen julkinen talous on velkakierteessä hallituksen epäonnistuneen talouspolitiikan takia. Valtion velkakierre on jyrkkä. Velkaa otetaan markkinoilta ja sitä otetaan erityisrahastoista. Velkaa otetaan ja säästöpossu rikotaan, Tuppurainen sanoo.

MUUTAMASSA kuukaudessa vuoden 2026 tilannekuva on synkentynyt 1,7 miljardia euroa pääasiassa romahdustaan jatkavien verotulojen takia. Työttömyysluvut ovat synkkää luettavaa. Tuppurainen muistuttaa, että hallituksen työllistämistoimet eivät ole missään suhteessa käsistä karanneeseen työttömyyteen.

– Nuorten ja pitkään työttömänä olleille ei ole toivoa näkyvissä. Edes työttömyysturvan suojaosia ei palautettu, vaikka se olisi mahdollistanut monen työttömän kiinnittymisen työelämään edes osa-aikaisesti.

Tuppurainen huomauttaa, että hallituksen budjettipäätökseen tuli 25 miljoonan lisäleikkaus valtion toimintoihin.

– Summa on suuri, kun ottaa huomioon sen kasaantuminen aiempien leikkausten päälle. Päätös heijastaa hallituksen jyrkkää oikeistoideologiaa: noudatetaan Amerikan-mallia, jossa valtion palvelijoiden työtä väheksytään, jopa halveksutaan.

– Samalla, kun hallitus on epäonnistunut talouspolitiikassaan, se pitää kynsin hampain kiinni velkasuhteen näennäisestä pysäyttämisestä yhden vuoden ajaksi. Tämän vuoksi budjetti on täynnä kirjanpitokikkailuja ja rahastojen tyhjennyksiä. Hallituksen virheitä ei näillä ratkaisuilla kuitenkaan pysyvästi korjata, Tuppurainen sanoo.