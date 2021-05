Velkajärjestelyyn muutoksia – Werning: ”Huomattava parannus yrittäjien asemaan”

Tarkoituksena on parantaa velallisen asemaa ja tavoite tukee hallitusohjelman kirjausta velallisen uudesta alusta. Yrittäjien pääsyä velkajärjestelyyn helpotettaisiin ja uutta alkua nopeutettaisiin keventämällä velkajärjestelyn edellytyksiä.

– Samalla sallittaisiin pääsy velkajärjestelyn piiriin, siitä huolimatta, onko velallisen taloudellinen tilanne vakiintumaton. Velallisen aiemmin vahvistettu velkajärjestely ei muodostaisi myöskään pysyvää estettä uudelle velkajärjestelylle, Werning sanoo tiedotteessaan.

Velkajärjestelyyn pääsyn helpottaminen ja yrittäjien auttaminen uuteen alkuun on yksi hallituksen keskeisistä toimista ylivelkaantumisen estämiseksi.

– Pidän tärkeänä sitä, että meillä Suomessa on vahva yrityskenttä. Nämä ehdotetut muutokset olisivat huomattava parannus yrittäjien asemaan. Lisäksi ne tukisivat myös muiden velallisten asemaa. On hienoa, että oikeusministeri Henriksson (r.) on aktiivisesti viemässä näitä toimenpiteitä eteenpäin, Werning toteaa.