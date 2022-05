Venäjä: Azovstalin terästehtaalta voidaan evakuoida – Ukrainalta ei välitöntä vahvistusta

Venäjän puolustusministeriön mukaan Ukrainan armeijan edustajien kanssa on päästy sopimukseen, jotta Azovstalin terästehtaalla Mariupolin satamakaupungissa piiritettynä olevat loukkaantuneet ukrainalaissotilaat saataisiin evakuoitua. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ukrainan viranomaisilta ei ole saatu evakuoimisesta välitöntä vahvistusta.

Azovstalin tehdaskompleksin alueella on edelleen satoja ukrainalaissotilaita, joista osa on vakavasti haavoittuneita. Ukraina on ollut yhteydessä useisiin maihin ja moniin kansainvälisiin organisaatioihin, jotta sotilaat saataisiin pois tehtaalta.