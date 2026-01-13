Ulkomaat
13.1.2026 10:59 ・ Päivitetty: 13.1.2026 10:59
Venäjä iski Ukrainaan Oreshnik-ohjuksella – Yhdysvallat pitää käsittämättömänä eskalaationa
Yhdysvallat sanoo tuomitsevansa iskun, jonka Venäjä teki Ukrainaan hypersoonisella Oreshnik-ohjuksella viime viikolla. Yhdysvallat kommentoi iskua YK:n turvallisuusneuvoston hätäkokouksessa maanantaina.
Yhdysvaltain varalähettiläs YK:ssa, Tammy Bruce, kutsui iskua käsittämättömäksi eskalaatioksi tilanteessa, jossa Yhdysvallat käy neuvotteluja muun muassa Ukrainan ja Venäjän kanssa sodan lopettamiseksi.
- Tuomitsemme Venäjän jatkuvat ja kiihtyvät hyökkäykset Ukrainan energialaitoksiin ja muuhun siviili-infrastruktuuriin, Bruce jatkoi.
Venäjä ilmoitti viime perjantaina iskeneensä Ukrainassa strategiseen kohteeseen Oreshnik-ohjuksella, jollaista se oli edellisen kerran käyttänyt toissa vuonna. Ohjus voidaan ladata myös ydinkärjellä.
Venäjän mukaan ohjus osui Lvivin alueella sijaitsevaan lentokoneita korjaavaan tehtaaseen. Maan mukaan ohjus laukaistiin vastauksena Ukrainan yritykseen iskeä yhteen Venäjän presidentin Vladimir Putinin kiinteistöistä. Ukraina on kiistänyt Venäjän syytöksen pyrkimyksistä iskeä Putinin kiinteistöön.
VENÄJÄN viime yön iskut ovat surmanneet ainakin neljä ihmistä Ukrainassa Harkovan alueella. Asiasta kertoi varhain tiistaina alueen kuvernööri Oleh Synjehubov, jonka mukaan ainakin kuusi ihmistä on lisäksi haavoittunut.
Harkovan kaupungin pormestari Ihor Terehov vuorostaan sanoi, että Venäjän lennokki-isku oli osunut lapsille tarkoitettuun terveyslaitokseen ja aiheuttanut tulipalon.
Ukraina kertoo Venäjän iskeneen viime yönä kahdesti myös Mustanmeren rannalla sijaitsevaan Odessan satamakaupunkiin. Iskuissa on haavoittunut ainakin viisi ihmistä. Odessan alueen kuvernööri Serhi Lysak sanoi iskujen vaurioittaneen asuintaloja, sairaalaa ja päiväkotia.
Venäjä laukaisi viime yönä Ukrainan ilmavoimien mukaan 25 ohjusta ja lähes 300 lennokkia. Ukrainan suurin energiayhtiö DTEK kertoi Venäjän iskeneen yhteen sen voimalaitoksista. Yhtiö sanoi Venäjän iskeneen sen laitoksiin yli 220 kertaa sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan helmikuussa 2022.
