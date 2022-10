Venäjä lopetti Ukrainan viljaa kuljettavien laivojen tarkastamisen Istanbulissa – ilmoitti lauantaina vetäytyvänsä viljanvientisopimuksesta

Venäjä on lakannut osallistumasta ukrainalaista viljaa kuljettavien laivojen tarkastuksiin Istanbulissa, viljasopimuksen koordinaatiokeskus JCC ilmoitti myöhään sunnuntaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Venäjä ilmoitti lauantaina vetäytyvänsä viljanvientisopimuksesta, joka on mahdollistanut Ukrainan viljanviennin Mustallamerellä. Venäjä perusteli vetäytymistään iskuilla, jotka Ukraina teki miehitetylle Krimin niemimaalle.

Heinäkuussa solmittu Turkin ja YK:n välittämä sopimus on ollut tärkeä maailman ruokakriisin helpottamiseksi. Ukrainasta lähteneet ja sinne kulkevat laivat ovat sopimuksen mukaan kulkeneet Istanbulin kautta. Turkki on valvonut kuljetuksia, ja paikalla on ollut edustajia niin Ukrainasta kuin Venäjältä.

Turkki kertoi sunnuntaina, että uudet viljalaivat eivät enää pääsisi lähtemään Ukrainasta, mutta että viljalaivojen tarkistukset jatkuisivat Istanbulissa vielä sunnuntaina ja maanantaina. Myöhemmin sunnuntaina Venäjä ilmoitti Turkille lopettavansa myös tarkastustoiminnan.

Noin sata viljalaivaa odottaa tarkastamista Istanbulin rannikolla. Ukrainan mukaan merellä nyt seisovien laivojen viljalla voisi ruokkia miljoonia ihmisiä. Ukrainan mukaan Venäjä käyttää Krimin iskua tekosyynä sopimuksesta vetäytymiselle ja yrittää jälleen kiristää maailmaa nälänhädän uhkalla.

Muun muassa EU ja Yhdysvallat ovat tuominneet Venäjän päätöksen vetäytyä viljasopimuksesta, ja YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on ilmoittanut olevansa tilanteesta syvästi huolissaan.

Ukraina on tärkeä viljanviejä, joten Venäjän hyökkäyssodalla on ollut suuria vaikutuksia maailman ruokahuoltoon.