Bulgarian parlamenttivaaleissa maan entisen presidentin Rumen Radevin keskustavasemmistolainen Progressiivinen Bulgaria -koalitio (PB) on saamassa selvän enemmistön parlamentissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ennusteiden mukaan ennakkosuosikkina vaaleihin lähteneen koalition kannatus on noin 44 prosenttia, mikä tarkoittaa vähintään 129 paikkaa 240-paikkaisessa parlamentissa.

PB:n perässä on ennusteiden mukaan konservatiivisen ja keskustaoikeistolaisen GERB-puolue 12 prosentilla, kuten myös liberaali PP-DB-koalitio.

Lopullisia tuloksia odotetaan aikaisintaan maanantain aikana. Äänistä oli laskettu varhain maanantaina hieman yli puolet, ja Progressiivinen Bulgaria on saanut runsaat 44 prosenttia äänistä.

RUMEN Radev erosi presidentin tehtävästä aiemmin tänä vuonna yhdeksän vuotta kestäneen kauden jälkeen.

Radev kommentoi jo ovensuukyselyiden jälkeen, että PB on voittanut kiistatta. Radevin mukaan Bulgaria tekee kaikkensa jatkaakseen eurooppalaista polkuaan.

- Mutta uskokaa minua, vahva Bulgaria ja vahva Eurooppa tarvitsevat kriittistä ajattelua ja pragmatismia. Eurooppa on langennut oman kunnianhimonsa uhriksi ollakseen moraalinen johtaja maailmassa, jossa on uudet säännöt, Radev sanoi.

RADEV on muun muassa ajanut Venäjä-suhteiden palauttamista ja kritisoinut EU:n Venäjän vastaisia pakotteita sekä EU:n vihreää politiikkaa.

Sunnuntain parlamenttivaalit olivat jo maan kahdeksannet tällä vuosikymmenellä. Bulgarialaisten epäluottamus politiikkaan on johtanut monissa aiemmissa vaaleissa alhaiseen äänestysaktiivisuuteen.

Lopullista äänestysprosenttia ei ole vielä julkaistu. Sunnuntaina kello 16:een mennessä äänestämässä oli kuitenkin käynyt jo 34,6 prosenttia äänioikeutetuista, mikä oli edellisiin vaaleihin verrattuna yli 14 prosenttiyksikköä enemmän vastaavaan aikaan mennessä.

Uutistoimisto AFP:n tietojen mukaan äänestysprosentti olisi ylittänyt jopa 50 prosenttia.