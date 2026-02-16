Venäjä pysyy kannassaan: Sammakkomyrkyllä tapetun Navalnyin kuolema oli luonnollinen

Venäjä on kiistänyt jälleen läntiset tiedot vankeudessa kuolleen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin myrkyttämisestä. Navalnyin hauta Moskovassa on kukitettu tänään surman kaksivuotispäivän takia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Navalnyi oli Venäjän presidentin Vladimir Putinin kovaääninen arvostelija. Hän kuoli venäläisessä vankilassa helmikuussa 2024 istuessaan 19 vuoden vankeustuomiota.

Viisi Euroopan maata ilmoitti lauantaina yhteisessä lausunnossaan, että Navalnyi myrkytettiin harvinaisella myrkyllä. Lausunnossa Britannia, Ruotsi, Ranska, Saksa ja Hollanti sanoivat, että Navalnyin ruumiista otetuissa näytteissä oli epibatidiini-nimistä myrkkyä. Kyseistä ainetta esiintyy nuolimyrkkysammakoissa.

Navalnyin äiti sanoi maanantaina, että tuntee saaneensa oikeutusta lausunnosta. Hän vaatii syyllisiä vastuuseen teostaan.

- Tämä vahvistaa sen, minkä me tiesimme todeksi alusta asti. Tiesimme, että poikamme ei vain kuollut vankilassa, vaan hänet murhattiin, Ljudmila Navalnaja sanoi toimittajille poikansa haudan läheisyydessä Moskovassa.

- Luulen, että siinä kestää, mutta me löydämme syyllisen, hän jatkoi.

OPPOSITIOJOHTAJA OLI yritetty tappaa jo elokuussa 2020, jolloin hänet myrkytettiin vain Venäjän viranomaisilla käytössä olevalla Novitshok-hermomyrkyllä.

Hän pääsi ajoissa hoitoon berliiniläiseen sairaalaan, mutta päätti toivuttuaan palata Venäjälle tammikuussa 2021. Hänet pidätettiin heti lentokentällä ja tuomittiin pian tämän jälkeen vankeuteen.

Maanantaina Kreml ilmoitti kiistävänsä kiistävänsä väitteet myrkytyksestä. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan arvio on ”perusteeton ja puolueellinen”.

Venäjän viranomaisten mukaan 47-vuotiaan Navalnyin kuolema johtui poliittisille vangeille luonnollisista syistä.