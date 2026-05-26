26.5.2026 08:00 ・ Päivitetty: 26.5.2026 08:02

Venäjä: Saamme nyt suojella kansalaisiamme ulkomailla myös asevoimin

Venäjän presidentti Vladimir Putin on tällä viikolla allekirjoittanut lain, joka sallii sotilaallisen voimankäytön Venäjän kansalaisten suojelemiseksi myös ulkomailla.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asiasta uutisoi muun muassa riippumaton venäläismedia Meduza. Viime viikolla laista kertoi myös uutistoimisto Tass.

Lain mukaan Venäjä voisi lähettää sotilaitaan ulkomaille suojelemaan Venäjän kansalaisia, joita uhkaa pidätys, vangitseminen, oikeudenkäynti tai tuomio ulkomailla tai kansainvälisissä tuomioistuimissa.

ASIANTUNTIJAT ovat arvioineet talouslehti Kommersantille, että lailla pyritään oikeuttamaan muun muassa Venäjän varjolaivaston työntekijöiden suojaaminen tarvittaessa kovemmin voimakeinoin.

Jos esimerkiksi ulkomaiset rajavartijat nousevat Venäjän varjolaivaston aluksiin, aluksia saattava Venäjän laivasto voisi estää miehistön pidätysyritykset, yksi lakiasiantuntijoista kuvaili Kommersantille.

Muun muassa Helsingin Sanomat ja virolainen Delfi kertoivat yhteisjutussaan maaliskuussa, että Itämerellä purjehtiville varjolaivaston öljytankkereille on ilmestynyt venäläistä turvallisuushenkilökuntaa.

Havaituilla ihmisillä on taustaa joko Venäjän asevoimista, tiedustelupalveluista tai valtiolle työskentelevistä palkkasotilasyhtiöistä. Uudella lailla tämäkin toiminta voidaan saada virallisemmaksi ja valtion suojelukseen.

