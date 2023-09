Venäjällä kiehahti raivo: ”Sääntö on rasistinen” – Tulli selvittää autolinjauksen vaikutuksia Suomeen

Venäjän mediassa alkoi sunnuntaina kuohunta Euroopan komission uudesta, perjantaina voimaan astuneesta ohjeistuksesta, jonka sanamuotojen mukaan Venäjälle rekisteröityjä autoja ei voi tuoda EU-alueelle edes henkilökohtaiseen matkailukäyttöön. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Venäjän mediakohu alkoi uutistoimisto RBC:n sunnuntaina julkaisemasta uutisesta. Linjausta on arvostellut uutistoimisto Reutersin mukaan muun muassa Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova, jonka mukaan sääntö on rasistinen venäläisiä kohtaan.

Venäjän suurlähetystö Helsingissä on tapauksen johdosta julkaissut varoituksen Telegram-kanavallaan.

- Mahdolliset riskit huomioiden suosittelemme, etteivät Venäjän kansalaiset matkusta Suomeen autoilla, joissa on venäläiset rekisterikilvet, lähetystö kirjoittaa.

KYSE EI OLE uudesta pakotteesta, vaan jäsenmaille annetusta uudesta tulkintasuosituksesta, joka koskee jo päätettyjä pakotteita. Suomessa Tulli tiedottaa selvittävänsä ulkoministeriön kanssa suosituksen vaikutuksia Suomen osalta. Toistaiseksi Suomi noudattaa yhä aiempaa tulkintaa.

Uuden suosituksen mukaan pakotteiden kannalta ei ole merkitystä, onko Venäjälle rekisteröity ajoneuvo yksityisessä vai kaupallisessa käytössä, vaan kaikkien pakoteasetuksessa listattujen ajoneuvojen tuonti olisi täysin kielletty.

Suomi on rajoittanut venäläisten matkustamista Schengen-viisumeilla ei-välttämättömässä tarkoituksessa Suomeen sekä muualle Schengen-alueelle. Venäjän kansalainen saa tulla Suomeen esimerkiksi, jos hän on Suomessa pysyvästi asuvan ulkomaalaisen tai Suomen kansalaisen perheenjäsen.

Komission uudesta suosituksesta kertoivat aiemmin Yle ja Helsingin Sanomat.

TIEDOTUSPÄÄLLIKKÖ Ismo Ulvila Euroopan komission Suomen edustustosta kommentoi uutta ohjeistusta STT:lle maanantaina sähköpostitse.

- EU:n jäsenmaiden on laitettava Venäjän vastaiset pakotteet täytäntöön. Vakiintuneen käytännön mukaisesti Euroopan komissio muistuttaa jäsenmaita säännöllisin väliajoin täytäntöönpanon yksityiskohdista, sekä antaa ohjeistusta. Perjantaina annettujen ohjeiden perusteella jäsenmaiden täytyy varmistaa, että Venäjältä ei tuoda EU:n alueelle arvokkaita tavaroita, joiksi voidaan lukea muiden muassa autot, arvokkaat kellot, korut ja kulta.

Ulvilan mukaan ohjeistus koskee Venäjän ohella myös Valko-Venäjää.

- Kielto ei koske henkilökohtaisia välttämättömiä tavaroita, eikä EU-kansalaisten Venäjältä henkilökohtaiseen käyttöönsä ostamia tuotteita.

AUTOKAUPPA on ollut yksi alueista, joilla Venäjään kohdistetut pakotteet ovat vuotaneet merkittävästi erityisesti Venäjälle vietävien autojen kohdalla. Armenian kautta kulkevan autokaupan arvo on moninkertaistunut Ukrainan laajan sodan alun jälkeen, kun pakotteita on kierretty sen kautta, uutistoimisto AFP kertoi elokuussa.

Pietarilaislähtöinen autokauppias Jaroslav Koltshenko kertoi AFP:lle Armeniassa, että käytettyjä tai vahingoittuneita autoja ostetaan Yhdysvalloista ja kuljetetaan meritse Georgiaan. Siellä autot kunnostetaan ja kuljetetaan Armeniaan tullattavaksi. Tämän jälkeen autot kuljetetaan maitse jälleen Georgian läpi Venäjälle.

Uutista päivitetty klo 18.03 Euroopan komission Suomen edustuston kommenteilla